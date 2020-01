Samsung Galaxy TabPro S

Hatırlanacağı üzere; akıllı telefonlardan sonra bir de tabletler ile tanışmıştık! Tablet kullanıcılarının, akıllı telefon kullanıcılarından sayıca daha az olduğu herkes tarafından biliniyor. Fakat buna rağmen; tabletler de neredeyse akıllı telefonlar kadar bir başarı elde etti. Bilindiği gibi bundan sadece birkaç yıl önce hayatımızın içerisine giren tabletler, özellikle yoğun iş yaşamı sürdürenlerin büyük ilgisini çekti. Bilindiği gibi tabletler en çok, kullanıcılara sundukları büyük ekranlar sebebi ile tercih ediliyor! Bu durumu fırsat bilen akıllı telefon üreticileri de hem tablet severlerin gönlünü fethetmek, hem de akıllı telefon kullanıcılarının gözünden düşmemek için daha geniş ekranlı akıllı telefonları, kullanıcılara sunmaya başladılar. Fakat bu sefer de büyük ekranlı akıllı telefonlar, bazı sorunlara yol açtı. Örnek vermek gerekirse; büyük ekrana sahip akıllı telefonlar, gittikçe kullanışsız hale dönüşmeye başladı. Çünkü ekranları büyüyen akıllı telefonlar, ne insanların eline, ne de ceplerine sığmaya başladı! Durumun böyle olması, yeni projelere de kapı araladı. Fakat kullanıcıların büyük bir çoğunluğu, tabletler ve akıllı telefonların farklı cihazlar olduğunu anladı.

Samsung Galaxy TabPro S Tanıtıldı!

Bugünlerde ilgiler; Samsung Galaxy TabPro S e kaydı! Bu yıl düzenlenen CES isimli etkinlikte resmi olarak tanıtımı gerçekleştirilen Samsung Galaxy TabPro S, sahip olduğu Windows 10 ara yüzü ile ülkemizde satışa sunuldu! Samsung Galaxy TabPro S in tanıtılması ardından, akıllardaki birçok soru da yanıt buldu! Bilindiği gibi Samsung Galaxy TabPro S, hem bir tabletin kullanım kolaylığını, hem de bir dizüstü bilgisayarın işlevselliğini bir arada sunan bir teknolojik cihaz! Durumun böyle olması, Samsung Galaxy TabPro S üzerindeki ilgiyi iyiden iyiye arttırdı! Tablet severlerin merakları şimdi de Samsung Galaxy TabPro S özellikleri üzerinde toplandı!

Samsung Galaxy TabPro S Özellikleri !

Geçtiğimiz günlerde tanıtılan Samsung Galaxy TabPro S özellikleri ile büyük ilgi topladı! Samsung Galaxy TabPro S özellikleri arasında, öncelikle Samsung Galaxy TabPro S in sahip olduğu şık tasarımdan söz etmek gerek! Samsung Galaxy TabPro S sahip olduğu, 6.3 milimetre kalınlık ve 693 gramlık ağırlığı ile şimdiden kullanıcıların beğenisini toplamayı başardı! Samsung Galaxy TabPro S özellikleri nden en dikkat çekeni, sahip olduğu Windows 10 ara yüzü. Samsung Galaxy TabPro S, sahip olduğu Windows 10 ara yüzü ile bir dizüstü bilgisayarın sunduğu her fonksiyonu, kullanıcılarına sunabiliyor! Samsung Galaxy TabPro S özellikleri arasında bir diğer dikkat çeken detay ise; Samsung Galaxy TabPro S in Super AMOLED olarak isimlendirilen ekranı! Samsung Galaxy TabPro S, sahip olduğu 12 inç’lik Super AMOLED ekranı ile kullanıcılara harika deneyimler yaşatmayı bekliyor! Samsung Galaxy TabPro S özellikleri arasında, 4.5 G teknolojisini desteklemesi de bulunuyor ve Samsung Galaxy TabPro S kullanıcılara, yaklaşık 11 saatlik batarya ömrü sunuyor! Samsung Galaxy TabPro S özellikleri arasında çoklu giriş birimleri de bulunuyor! Bunlar; HDMI, USB Type A ve USB Type C!

Samsung Galaxy TabPro S Fiyatı !

Samsung Galaxy TabPro S özellikleri nden sonra en merak edilen konu da Samsung Galaxy TabPro S fiyatı! Samsung Galaxy TabPro S fiyatı da belli oldu. Samsung Galaxy TabPro S, Türkiye’de yaklaşık 3 bin Türk Lirasından alıcı bulacak!