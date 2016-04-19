Huawei Honor 7, Türk Telekom Honor 7 mi Oluyor!

Akıllı telefon pazarında adını hızlıca üst sıralara taşıyan Huawei, attığı adımlar ile adeta kendinden sıkça bahsettirmeye başladı! Bilindiği gibi akıllı telefon pazarı, gün geçtikçe kızışmaya devam ediyor. Bunun en büyük nedeni de arz-talep meselesi! Bilindiği gibi kullanıcılar, sürekli olarak sahip oldukları akıllı cihazların, en yeni neslini elinde barındırmak istiyor. Hal böyle olunca, akıllı telefon üreticileri de devamlı olarak piyasaya yeni akıllı telefonlar sunuyor! Akıllı telefonların bu kadar çoğalması, ileride büyük bir teknolojik çöplüğün var olacağının kanıtı! Akıllı telefonların büyük bir kullanıcı kitlesine sahip olduğunu söylemiştik, durumun böyle olmasını fırsat bilen birçok teknoloji devi, onlarca akıllı telefon modeline imza attı! Fakat bu telefonların sadece birkaçı, akıllı telefon pazarında tutunmayı başardı!

Huawei, Çin Malı Tabusunu Yıkmaya Başladı!

Bilindiği gibi Çin malı ürünlere, yıllardır süregelen bir önyargı vardır! Fakat Huawei, bu önyargıyı neredeyse sıfıra yaklaştırdı. İnsanların halen Çin malı ürünlere şüpheli gözler ile baktığı şu dönemlerde Huawei, başarıları ile adeta kendinden Çin’in Apple’ı olarak bahsettirmeyi başardı!

Huawei, Türk Telekom ile Masaya Oturdu!

Huawei, geçtiğimiz dönemlerde masaya oturarak bir anlaşmaya imza attı! Huawei nin anlaşma için masaya oturduğu kuruluş ise; oldukça tanıdıktı. Huawei, geçtiğimiz dönemlerde Türk Telekom ile yaptığı anlaşma sonucu, büyük başarılar elde ettiği Huawei Honor 7 isimli akıllı telefonunu Türk Telekom aracılığıyla, Türk Telekom Honor 7 ismi ile ülkemizde satacak! Türk Telekom Honor 7, teknik olarak Huawei Honor 7 den pek farklı olmasa da alınan bilgilere göre; Türk Telekom ekibi, Türk Telekom Honor 7 ismi ile ülkemizde satışa sunulacak olan Huawei Honor 7 üzerinde, bazı kişiselleştirmelerde bulunacak! Türk Telekom Honor 7 özellikleri nin, Huawei Honor 7 özellikleri ile aynı olacağını söylemiştik! Fakat Huawei Honor 7 özellikleri nden haberi olmayan kullanıcıların, Türk Telekom Honor 7 özellikleri ne yabancı kalacağı oldukça açık!

Türk Telekom Honor 7 Özellikleri !

Türk Telekom Honor 7 özellikleri arasında en dikkat çekeni, şüphesiz ki 20 mp değerine sahip olan arka kamerası! Türk Telekom Honor 7 özellikleri arasında en çok dikkat çeken bir diğer detay ise; Türk Telekom Honor 7 nin sahip olduğu, HiSilicon Kirin 935 isimli 8 çekirdekli çipset! Türk Telekom Honor 7 özellikleri arasında bir diğer dikkat çeken detay; Türk Telekom Honor 7 nin sahip olduğu, 3 gb değerindeki RAM! Türk Telekom Honor 7, aynı zamanda kullanıcılarına 16 gb dahili saklama alanı + harici hafıza kartı desteği de sunuyor! Android işletim sistemi ile kullanıcılara sunulacak olan Türk Telekom Honor 7, bir de 3100 mAh değerinde bir bataryaya sahip olacak!

Türk Telekom Honor 7 Fiyatı !

Kullanıcılar tarafından merak edilen bir diğer konu da Türk Telekom Honor 7 fiyatı! Huawei Honor 7 nin Türkiye’de Türk Telekom Honor 7 ismi ile satılacağını söylemiştik! Bu haberi duyan birçok teknoloji sever, Türk Telekom Honor 7 fiyatı ne kadar olacak gibi sorular sormaya başladı. Siz de Türk Telekom Honor 7 fiyatı nı merak ediyorsanız; doğru yerdesiniz! Türk Telekom Honor 7 fiyatı, ülkemizde yaklaşık olarak 1800 Türk Lirası olacak! Fakat Türk Telekom kendi müşterilerine özel, Türk Telekom Honor 7 yi, yaklaşık 1300 Türk Lirasından satışa çıkaracak!