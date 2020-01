Huawei P9 Plus

Teknolojik cihazlar, günümüzde büyük bir hız ile gelişmeye devam ediyor. Bilindiği gibi her gün, yeni nesil teknolojik cihazlar ile ya da hali hazırda satışı devam eden teknolojik cihazların yeni ve geliştirilmiş versiyonları ile tanışmaya devam ediyoruz. Şüphesiz ki bu tanışıklık durumu, en çok akıllı telefon pazarında karşımıza çıkıyor. Çünkü hem insanların akıllı telefonlara olan talebi oldukça yüksek, hem de piyasada hali hazırda birçok akıllı telefon üreticisi bulunuyor. Hal böyle olunca, her gün yeni bir akıllı telefon ile tanışmak kaçınılmaz hale geliyor! Bilindiği gibi geçtiğimiz günlerde de Apple, iPhone SE isimli akıllı telefonu ile biz kullanıcıları, yeni bir akıllı telefon ile tanıştırmıştı. Apple ın kullanıcılara sunduğu yeni akıllı telefonu iPhone SE, tanıtılmadan önce ve tanıtıldıktan sonra büyük tartışmalara yol açsa da Apple ın yeni akıllı telefonu iPhone SE, birçok kişi tarafından da büyük zevk ile kullanılıyor!

Bir Tanıtım Da Huawei’den Geldi!

Geçtiğimiz günlerde kullanıcılara yeni bir akıllı telefon tanıtan üretici de Huawei oldu! Huawei P9 Plus, tıpkı iPhone SE gibi tanıtılmadan önce büyük söylentilere yol açmıştı. Bu söylentiler, geçtiğimiz günlerde Londra’da düzenlenen bir etkinlikte cevap buldu. Huawei P9 Plus özellikleri, aynı iddialardaki gibi oldu! Huawei P9 Plus özellikleri ile oldukça dikkat çekti! Huawei P9 Plus iddia edildiği gibi arkada 2 adet kameraya sahip ve bu kameralar, dünya devi bir marka yani Leica imzalı! Bilindiği gibi Huawei de birçok teknoloji üreticisi gibi Çin menşeine sahip. Fakat Çinli üreticiler, eski zamanları unutturacak nitelikte günümüzde adeta oldukça kaliteli ve sağlam ürünler üretmeye başladı. Konu kaliteye geldiği zaman, yeni tanıtılan Huawei P9 Plus özellikleri nden de bahsetmeden olmaz!

Huawei P9 Plus Özellikleri!

Huawei P9 Plus özellikleri arasında en dikkat çekeni; Press Touch olarak isimlendirileni. Bu teknoloji, iPhone isimli akıllı telefondan da oldukça tanıdık! Press Touch isimli teknoloji, 2 ayrı dokunma hassasiyetine göre; farklı işlemler yapıyor! PressTouch özelliğine sahip Huawei P9 Plus, aynı zamanda Full HD bir ekrana da sahip! Huawei P9 Plus özellikleri arasında en dikkat çekeni, Leica imzalı kameraları! Huawei P9 Plus sahip olduğu 12 mp’lik Leica kameralar ile akıllı telefon pazarını titretmeye geliyor! Huawei P9 Plus özellikleri arasında, hızından da bahsetmemek olmaz! Huawei P9 Plus, HiSilicon Kirin 955 isimli bir işlemciye ve 4 GB büyüklüğünde bir RAM’e sahip. Huawei aynı zamanda son günlerin en tartışmalı olan konusu saklama alanına da noktayı koymuş ve kullanıcılarına dahili olarak 64 GB saklama alanı sunmuş!