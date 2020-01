Akıllı Ayna Teknolojisi

Akıllı Furyasına Ayna da Katıldı!

Teknolojinin ilerlemesi ile hayatımızda yer alan birçok ürünün yerlerini, akıllıları almaya başladı. Bilindiği gibi öncelikle hayatımıza, akıllı telefonlar girdi. Daha sonra akıllı saatler, akıllı lensler, akıllı bardaklar derken şimdi de akıllı ayna ile tanıştık! Bilindiği gibi artık birçok ürünün akıllısı, biz kullanıcıların hayatını kolaylaştırmak için üreticiler tarafından sunuluyor! Öncelik ile hayatımıza giren akıllı telefonlar, birçok işimizi daha kolay ve saniyeler içinde saç ektirenler halletmemize imkan sağladı. Akıllı saatler ise; adeta akıllı telefonların yaptığı her şeyi yapabilmeyi vaat etti. Akıllı lensler; yepyeni bir görüş alanı, akıllı bardak ise; içeceğinizi her zaman istediğiniz sıcaklıkta tutma özelliğini kullanıcılar ile buluşturdu! Bu teknolojik cihazlara alıştık derken, hayatımıza bir de akıllı ayna girdi! Akıllı ayna evet, yanlış duymadınız! Akıllı ayna nın neler yapabileceğini düşünmeye başlamış olabilirsiniz, yardımcı olalım! Akıllı ayna, üzerinde barındırdığı sensörler ile vücudunuzun 3 boyutlu modelini çıkartarak, vücudunuz ile ilgili her türlü detayı, gözler önüne serecek. Bu yüzden de akıllı ayna nın, ilk olarak spor salonlarında kullanılmaya başlanacağı düşünülüyor!

Akıllı Ayna Gerçek Oluyor!

Naked Labs isimli firmanın geliştirdiği akıllı ayna projesi, diğer pek çok akıllı cihaz gibi oldukça dikkat çekici! Akıllı ayna projesi, İntel firmasının geliştirdiği RealSense isimli sensörleri, üzerinde barındırıyor. İntel in geliştirdiği RealSense isimli sensörler ile beslenen akıllı ayna projesi, adeta şimdiden pek saç sıklaştırma çok kullanıcının hayallerini süslemeye başladı.

Akıllı Ayna Güvenilir mi?

Fakat İntel in geliştirdiği RealSense isimli sensörleri üzerinde barındıran akıllı ayna projesi için heyecanlanın kişileri uyarmakta fayda var! Çünkü akıllı ayna nın vücut analizinizi yapabilmesi için tamamen çıplak olmanız gerekiyor. Bu da akıllı ayna nın şimdilik kullanabilirliğini bir miktar kısıtlamış oluyor! Aynı zamanda çıplak şekilde akıllı ayna nın karşısına geçmeniz, büyük bir güvenlik açığını da gün yüzüne çıkarıyor!

Naked Uygulamasını İndirip, Akıllı Ayna nın Karşısına Geçin!

Naked Labs isimli firmanın geliştirdiği akıllı ayna ya sahip olduğunuz da yapmanız gereken, Naked isimli uygulamayı akıllı telefonunuza indirmek ve vücut analiziniz için aynanın karşısına geçmek! Naked isimli uygulamayı akıllı telefonunuza indirip, çıplak sac ekim şekilde aynanın karşısına geçtikten sonra yapmanız gereken; 1 dakika gibi kısa bir süre beklemek, ve sonra akıllı telefonunuzdan, vücut analizinizi incelemek! Akıllı ayna nın tahmini teslim tarihi, Mart 2017.