Lenovo Yoga Tablet 10
Teknolojinin ilerlemesi ile hayatımıza, binlerce teknolojik cihaz girdi. Bu teknolojik cihazların temel amacı, insanların hayatını daha kolay ve eğlenceli hale getirmek olsa da bazen işler, tersine de dönebiliyor! Bilindiği gibi teknoloji, çok kısa bir zaman dilimi içerisinde çok farklı noktalara taşındı.
Tabletlerin Gelişimi!
Eski zamanlarda lüks sınıfına giren bilgisayarlar, bugün milyonlarca insansın cebinde taşıyabileceği akıllı telefonlar haline dönüştü! Hatta bir zamanların lüks simgesi olan ve evlerin, ofislerin başköşesinde bulunan bilgisayarlar, bugünlerde mobil yani taşınabilir hale dönüşerek, tablet olarak isimlendirilmeye başladı. Birçok teknoloji devi firma, tablet piyasasına efsanevi modelleri ile damgasını vurdu. Tablet teknolojisi de ilk çıktığı günlerden beri, pek çok basamak tırmandı! Teknoloji devi Lenovo da tablet pazarına sunduğu cihazlar ile üzerine büyük ilgi topluyor! Lenovo Yoga serisi ile bugüne dek, oldukça büyük başarılar elde etti ve şöhretine şöhret kattı. Günümüzde teknolojinin ilerlemesi ile insanlar, bilgisayarlar ile yetinemeyip, teker teker akıllı telefonlara, akıllı saatlere ve tabletlere sahip olmaya başladı! Tablet piyasasında, birçok seçenek bulunuyor! Fakat gerçekten harcadığınız paranın karşılığını almak istiyorsanız; kesinlikle Lenovo Yoga Tablet 10 u incelemelisiniz!
Lenovo Yoga Tablet 10 Özellikleri!
Lenovo Yoga Tablet 10, sahip olduğu alüminyum kasa ile hem şık hem de göz alıcı duruyor! Lenovo Yoga Tablet 10, tasarımı ile de adeta rakiplerine dudak ısırtıyor! Lenovo Yoga Tablet 10 özellikleri, bugün için yetersiz gibi gözükse de Lenovo Yoga Tablet 10 özellikleri bakımından, o yılların en iyileri içerisindeydi! Lenovo Yoga Tablet 10 özellikleri arasında en dikkat çeken; Lenovo Yoga Tablet 10 batarya sı! Lenovo Yoga Tablet 10 batarya sı, sahip olduğu silindir biçimindeki tasarım ile rakiplerine göre daha kalın bir bataryaya sahip olmuş olsa da Lenovo Yoga Tablet 10 un sahip olduğu silindir biçimindeki batarya, adeta Lenovo Yoga Tablet 10 u rakiplerinden ayırıyor! Çünkü Lenovo Yoga Tablet 10 batarya sı, Lenovo Yoga Tablet 10 u yaklaşık olarak 12 saat idare edebiliyor! Lenovo Yoga Tablet 10 batarya sının rakiplerine oranla kalın olduğunu söylemiştik, fakat bu kalınlık sadece batarya kısmında kendisini gösteriyor! Lenovo Yoga Tablet 10 gövdesi, rakiplerine oranla oldukça ince ve şık! Aynı zamanda Lenovo Yoga Tablet 10 özellikleri arasında, 5 mp’lik arka kamera da bulunuyor ve Lenovo Yoga Tablet 10, Dolby müzik sistemine sahip! Lenovo Yoga Tablet 10, Android 4.2.2 ile piyasaya sunulmuştu. Lenovo Yoga Tablet 10 özellikleri içerisinde, 4 çekirdekli ve 1.2 GHz işlemci de bulunuyor! Lenovo Yoga Tablet 10 özellikleri arasında sunduğu bluetooth klavye ile de adeta bir dizüstü bilgisayarın yokluğunu aratmıyor!