4.5G Hangi İllerde Var?

4.5 G

Akıllı telefonlar ın yaşamlarımızda yer edinmesi, kesinlikle hayatlarımızı değiştirdi. Akıllı telefonlar, adeta hayatımıza ışık hızında girdi ve aynı şekilde de gelişti! Bilindiği gibi her geçen gün, yeni özellikleri ile akıllı telefonlar ile karşılaşmaya devam ediyoruz. Fakat akıllı telefonlar ı, akıllı telefon yapan aslında içlerinde barındırdığı internet!

İnternet Olmazsa Aklı Gidiyor!

Akıllı telefonlar bir internet ağına bağlı olmadığı sürece, akıllı olmayan telefonlardan herhangi bir farkı olmuyor! Bu yüzden interneti, akıllı telefon akaryakıtı olarak değerlendirmek oldukça yerinde bir hareket! Çünkü az öncede bahsettiğimiz gibi eğer bir akıllı telefon internet bağlantısına sahip olmaz ise; o akıllı telefonu, diğer telefonlardan ayıran pek bir fark kalmıyor! Akıllı telefon kullanıcılarından şimdiye kadar pek çok şikayet duymuşsunuzdur. Bunların en başını, tabi ki batarya sorunu çekiyor. Fakat batarya sorunundan sonra gelen en büyük problem, internet bağlantısı oluyor!

1 Nisan 2016!

Bilindiği gibi birkaç hafta önceye kadar, ülkemizde hali hazırda 3G isimli teknolojiyi kullanıyorduk. Fakat takvimler 1 Nisan 2016 tarihini gösterdiğinden beri, birden fazla adım atarak 4.5 G teknolojisine merhaba dedik! Şüphesiz ki 4.5 G isimli teknolojiye oldukça yabancıyız, fakat gün geçtikçe 4.5 G isimli teknolojiyi benimseyeceğimiz aşikar!

4.5 G Nedir?

4.5 G isimli teknolojinin hayatımıza girmesi ile insanların dilinden hep aynı sorular dökülmeye başladı! O soruların başını, 4.5 G nedir ? sorusu çekiyor! 4.5 G nedir sorusunu cevaplamak gerekirse; 4.5 G, aslında gelişmiş bir 3G teknolojisi! 4.5 G nedir sorusunu biraz daha açıklamak gerekirse; 4.5 G, geçtiğimiz günlerde hali hazırda kullandığımız 3G isimli teknolojiden, yaklaşık olarak 12 kat daha hızlı hizmet sunan bir teknolojidir.

Aman Dikkat Uzmanlar Uyarıyor!

4.5 G isimli teknolojinin internet hayatımıza hız katacağı kesin, fakat yaklaşık olarak 12 kat daha hızlı olan internet, kotalarımızın da daha kısa sürede biteceği anlamına geliyor! Bu yüzden 4.5 G teknolojisini kullanırken daha dikkatli olmamız gerektiği, uzmanlar tarafından sık sık dile getiriliyor!

4.5 G Hangi İllerde Kullanılabilecek?