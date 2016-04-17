Çok Selfie Çekenler Hasta mı?

Teknolojinin gelişimi sosyal medya yı da oldukça ileri seviyelere getirdi. Bilindiği gibi akıllı telefon ların hayatımıza girmesi ile insanlar, bambaşka hayatlar sürmeye başladılar. Örnek vermek gerekirse; insanlar, akıllı telefon larını adeta bir güven malzemesine dönüştürdü! Akıllı telefon unun şarjı biten ya da yanında olmayan kişiler, kendilerini eksik hissetmeye başladı.

Sosyal Medya Çılgınlığı!

Akıllı telefon ları yanlarında olan kişiler de bazen komik anlara imza attı! Tekrar örnek vermek gerekirse; insanlar bir mekana gittiklerinde; sipariş verdikleri yiyecekleri yemek yerine, ilk olarak yiyeceklerin fotoğraflarını çekip sosyal medya, olarak isimlendirilen sanal dünya da paylaşıyorlar. Benzer olaylar günümüzde, adeta bir akım haline dönüşmeye başladı. Hal böyle olunca, çoğu mekan da sipariş sunumuna daha çok önem vermeye başladı! Çünkü insanlar bugünlerde adeta yiyeceklerin lezzeti yerine, görüntüsüne önem vermeye başladı! Şüphesiz ki bu olaylar, hayatımıza akıllı telefon lar ile girdi.

Selfie, Özçekim Akımı!

Akıllı telefon lar ile son günlerde hayatımıza giren bir akım da Selfie akımı! Bilindiği gibi geçtiğimiz dönemlerde, Selfie olarak isimlendirilen bir eylem ortaya çıktı. Selfie nedir açıklamak gerekirse; Selfie eylemi, kişinin kendi kendinin fotoğrafını çekmesidir. Selfie nedir sorusunun günümüzde oldukça yaygınlaşması, uzmanları da harekete geçirdi ve Selfie nedir sorusunun ortadan kaldırılması için uzmanlar, Selfi nin ismini özçekim olarak değiştirdi. Bilindiği gibi özçekim çılgınlığı, günümüzde oldukça farklı boyutlara taşındı. Bu boyutlar kimi zaman oldukça komik sahnelere tanıklık etse de kimi zaman da oldukça üzücü olaylara şahit oldu. Hatta özçekim reklam, dizi ve filmlere de konu oldu.

Selfie, Özçekim Deneyimi!

Araştırmalara göre; günümüzde 7 yaşından 70 yaşına kadar pek çok insan, Selfie olarak isimlendirilen öz çekim eylemini, en az bir defa gerçekleştirmiş. Günümüz de Selfie eyleminin popülerleşmesi, adeta yaşam biçimimizi değiştirdi! Hatta trafik ışıklarında beklerken bile her an Selfie çubuğu satan biri ile karşılaşmanız mümkün! Evet, hayatımıza bir de Selfie çubuğu adında bir sopa girdi! Selfie çubuğu, kişinin kendisini daha değişik açılardan çekmesine yardımcı olan bir nevi sopa!

Çok Mu Selfie Çekiyorsunuz?

Selfie nin hayatımıza girmesi ile bize yaşattığı deneyimlerden bahsettik. Fakat Selfie çekmek hastalık mı? Araştırmalara göre sürekli olarak Selfie çeken kişilerin, Narsist olarak nitelendirilen kişilik bozukluğuna sahip olmaları kaçınılmaz bir olay! Narsist nedir diye soracak olursanız, Narsist halk arasında kendini aşırı beğenmiş kişilere söylenen, bir sözcük. Aynı zaman da Narsist, bu kişiler için bir sıfat ile birlikte terim olma özelliğini de taşıyor!