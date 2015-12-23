Xiaomi Mi 5’in Çıkış Tarihi ve Fiyatı Son raporda sızdırıldı...

Xiaomi Mi5 Çıkış tarihi ve fiyatı

En son çıkan söylentiye göre Xiaomi, yeni çıkartacağı amiral gemisi Mi 5 'in 400 Dolar (yaklaşık 1200 TL) civarında bir fiyatı olacak.

Bu hamlenin sebebi ise Çinli firmayı, en başından beri ucuz telefon üreticisi olarak görülen imajını yok etmek. Xiaomi Mi 5’in yüksek fiyatlandırmasının OnePlus, Huawei, Meizu gibi diğer Çinli rakipleriyle rekabet edebilme amacıyla yapıldığı da düşünülebilir.

izmir escort numaraları izmir özbek escort izmir kapalı escort

Xiaomi Mi5 Ne Zaman Çıkacak?

Henüz açıklanmamış olan Xiaomi Mi 5 hakkında diğer söylentiye göre telefon Nisan 2016’ya kadar piyasaya sürülmeyebilir. Çin’den gelen başka bir rapor ise Qualcomm firmasının ürettiği Snapdragon 820 kullanılması hakkında. Bu rapor, Samsung’un Qualcomm firmasıyla yaptığı, Snapdragon 820’nin kullanımını, Nisan 2016’ya kadar tamamen Samsung’a veren anlaşma ile iyice pekişiyor. Bu anlaşma sayesinde hiçbir mobil cihaz üreticisi, Samsung’u yeni amiral gemisinden önce Snapdragon 820 kullanamayacak.

Okuyucularımıza, Xiaomi’nin henüz piyasaya süreceği yeni cihazı hakkında ne kadar güzel olacağı hakkında konuşmasından başka hiçbir bilgi vermediği için bütün bu söylentilere şüpheyle yaklaşmaları gerektiğini ve bütün bu söylentilerinin sorgulanabilir olduğunu hatırlatmak isteriz.

Xiaomi Mi5 Fiyatı ne olacak?

En son çıkan söylentilerden biri ise, Xiaomi Mi 5’in perakende fiyatının 600 Dolar olacağını iddia etmişti.

Bazı raporlarda iddia edilene göre ise, Xiaomi, Mi 5’in iki farklı versiyonunu piyasaya sürebilir. Bir tanesi 300 Dolar (yaklaşık 900 tl), bir diğeri ise 400 Dolar (yaklaşık 1200 tl). Ayrıca Çinli Firma, Apple’ın dokunmanın basıncına duyarlı olarak farklı tepkiler veren 3D Touch teknolojisine benzer teknolojili bir basınca duyarlı ekran kullanacağını söylemişti. Çinli Firma henüz yeni amiral gemisi Xiaomi Mi 5 çıkış tarihi söylememiş olabilir ancak firma, sosyal medya’da yeni telefonun “beklemeye değer “ ve “çok ama çok güzel” olduğu hakkında heyecanlandırmaya devam ediyor.