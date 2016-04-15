Ses Kaydedici Ücretsiz Android Uygulamalar

Ses Kaydetme Uygulamaları

Akıllı telefonlar ın hayatımıza girmesi ile birçok yenilikle, yüz yüze kaldık. Akıllı telefonlar hayatımıza girince, birçok insan yaşamlarında değişime gitti. Bilindiği gibi akıllı telefonlar, birçok kolaylığı biz kullanıcılara sunuyor. Özellikle günlük işlerimizi, akıllı telefonlar sayesinde oldukça kolay bir hale dönüştürdük. Örnek vermek gerekirse, eskiden en küçük bir ödeme için bile banka şubelerinde ATM lerde sıra beklerken, bugünlerde ceplerimizdeki küçük bilgisayarcıklar ile her şeyi saniyeler içinde halledebiliyoruz. Bu ayrıcalıklar hayatımızı kolaylaştırsa da; kimi zaman bazı tatsız olaylar da yaşanabiliyor. Her teknolojik cihazda olduğu gibi akıllı telefon pazarında da birden çok rakip bulunuyor. Fakat pazarı elinde tutan firmalar, adeta yalnızca Samsung ve Apple. Samsung, kullandığı Android işletim sistemi ile adeta çoğu kullanıcının dikkatini çekiyor.

Uygulamalar Yetersiz Kalıyor!

Her sektörde olduğu gibi akıllı telefon pazarında da en önemli kriterleri, kullanıcılara sunulan özellik ve uygulamalar oluşturuyor. Fakat bazen üreticilerin sunduğu uygulamalar, biz kullanıcılara yetmiyor! Az öncede belirttiğimiz gibi akıllı telefonlar, hayatımıza birçok kolaylık getirdi. Bu kolaylıkların en dikkat çekeni de ses kayıt özellikleri… Bilindiği gibi son zamanlarda bir aksiyon kamera furyası, aldı başını gitti. Çoğu amatör aksiyon kamera kullanıcısının aldığı cihazlarda, harici bir mikrofon girişi bulunmuyor! Kullanıcılar da bu eksikliği akıllı telefonlar ı sayesinde çözüyor. Nasıl mı?

Kullanıcılar Çözümü Bulmuş!

Android market ve AppStore, kullanıcılara ücretsiz uygulamalar sunuyor. Kullanıcılar da ihtiyaç duydukları ücretsiz ses kaydetme programları nı, Android market ya da AppStore dan indirebiliyorlar. Akıllı telefon pazarının büyük bir çoğunluğunu Android kullanıcıları oluşturduğu için ücretsiz ses kaydetme programları nı, Android kullanıcıları için derledik!

Ücretsiz Ses Kaydetme Programları!

Az önce de belirttiğimiz gibi akıllı telefon üreticilerinin akıllı telefonlar içerisinde sundukları uygulama ya da programlar, bazen yeterli olmayabiliyor. Bu yetersizlik de kendini, en çok ses kaydetme programları nda belli ediyor! Bilindiği gibi akıllı telefon üreticilerinin, akıllı telefon kullanıcılarına sunduğu ses kaydetme programları, ses düzenleme hakkında oldukça yetersiz. Üreticilerin sunduğu ses kaydetme programları, ses tonları ve ses ayarları hakkında kullanıcılara bir düzenleme imkanı sunmuyor. Bu yüzden sizler için en iyi ücretsiz ses kaydetme programları nı, bir araya getirdik!

1-) Audio Recorder

Sony tarafından üretilen Audio Recorder isimli uygulama, hem oldukça özellikle hem de oldukça az yer kaplıyor. Audio Recorder, ücretsiz ses kaydetme programları arasında oldukça başarılı bir performans sergiliyor ve sadece 3.0 Mb yer kaplıyor! Audio Recorder, mono ve stereo ses kaydetme imkanı sunuyor! Aynı zamanda uygulama, akıllı saatler ile de kontrol edilebiliyor ve Android 4.1 Jelly Bean üzerindeki versiyonlarda başarı ile çalışıyor! Audio Recorder, ses üzerindeki gürültüleri azaltma özelliği ile kullanıcılar tarafından oldukça ilgi görüyor.

2-) Smart Voice Recorder

Ücretsiz ses kaydetme programları arasında ikinci sırayı; Smart Voice Recorder isimli uygulama alıyor. Smart Voice Recorder isimli uygulama da ihtiyaç duyduğu, 750 kb’lık boş alan ile göz dolduruyor. Smart Voice Recorder, yaklaşık 11 milyonu aşkın indirme sayısına ulaşmış durumda ve uygulama kullanıcılara sesin Hertz ayarını yapma imkanı da sunuyor. Fakat belirtmekte fayda var! Bu ayarlamaları yaparken, az miktarda da olsa seste ufak parazitlenmeler oluşabiliyor.

3-) Wear Audio Recorder

Ücretsiz ses kaydetme programları arasında üçüncülüğü, Wear Audio Recorder isimli uygulama alıyor! Wear Audio Recorder isimli uygulama da rakipleri gibi oldukça az bir boş alana ihtiyaç duyuyor! Wear Audio Recorder isimli ücretsiz ses kaydetme uygulaması, Android 5.0 Lollipop ile gelen tasarıma da oldukça benziyor. Kullanıcılara ses kaydetme ve işleme gibi pek çok özellik sunan Wear Audio Recorder isimli uygulama, ücretsiz ses kaydetme programları arasında üçüncülüğü hak ediyor!

Android işletim sistemli akıllı telefonlara sahip olan kullanıcılar için derlediğimiz, ücretsiz ses kaydetme programları; umuyoruz ki sizleri bu hakkında bir fikir sahibi yapmıştır!