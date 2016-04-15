İşte 2 Kat Hızlı Şarj Teknolojisi!

PompAdapter Hayatları Kolaylaştırmaya Geliyor!

Teknolojinin ilerlemesi ile ceplerimiz, akıllı telefon lar ile doldu. Teknolojinin hızla ilerlemesi ile gençten yaşlıya birçok insan, akıllı telefon sahibi oldu. Akıllı telefonların bu kadar kısa bir sürede gelişmesine, batarya teknolojisi yetişemedi.

Elektrikli Arabalar da Pilden Nasibini Aldı!

Bilindiği gibi geçtiğimiz yıllarda, elektrikli araba lar hayatımıza girmişti. Fakat elektrikli araba lar ülkemizde çok tutmadı ve çıktığı dönemden sonra popülerliğini de kaybetti. Günümüzde ünlü otomobil üreticilerinin hibrit olarak nitelendirilen, yani hem elektrikli motora hem de benzinli motora sahip olan araçları, bu piyasayı tekrar canlandırmaya çalışsa da o günlerde elektrikli arabalar ın beklediği ilgiyi görememesinin en büyük sebebi; batarya teknolojisi olmuştu. Bilindiği gibi günümüzde teknolojinin oldukça ilerlemesine rağmen, pil teknolojisi halen yerinde sayıyor.

Batarya Teknolojisi Yerinde Sayıyor!

Bugün de elektrikli arabalar da sunulan elektrik pilleri, halen çok performanslı çalışmıyor! Tanık olduğumuz gibi elektrikli arabalar ın menzilleri halen, en iyi ihtimal ile maksimum olarak 200 kilometre menzil sağlıyor. Ve bu 200 kilometre menzil sağlayan piller de hem ağır, hem de çok büyük! Pil teknolojisinin yerinde sayması, aynı zamanda elektrikli arabalar da kullanılan pillerin de oldukça astronomik fiyatlı olmasına neden olmuştu. Benzer olaylar; akıllı telefon, dizüstü bilgisayar ve tablet pazarında da yaşanmaya devam ediyor!

Ne Olacak Bu Pillerin Hali?

Teknolojinin ilerlemesine, batarya lar bir türlü yetişemiyor ve ayak uyduramıyor! Hal böyle olunca, son teknoloji akıllı telefon larımızın şarjları, neredeyse 1 günü zor çıkarıyor! Teknolojik cihaz, yani akıllı telefon, tablet ve dizüstü bilgisayar üreticileri de bu durumun farkında, fakat şu an için ellerinden bir şey gelmiyor. Ellerinden gelen sadece, hali hazırda kullanılan teknolojiyi, biraz daha süslü bir halde biz kullanıcılara sunmak oluyor! Bunu da geçtiğimiz dönemde, kablosuz şarj özelliği ile önümüze serdiler. Fakat kablosuz şarj da tam anlamı ile bir fiyasko oldu! Evet, kablosuz şarj ilk defa duyulduğunda, kulağa oldukça hoş gelse de kablosuz şarj ile akıllı telefon lar, tablet ler ve dizüstü bilgisayar lar neredeyse olması gerekenden, 2 kat daha yavaş tam şarja ulaşabiliyordu. Pil teknolojisi nin uzunca bir süre şimdiki gibi olacağı tahmin ediliyor! Fakat PompAdapter isimli proje, teknolojik cihaz kullanıcılarını oldukça sevindirdi. Çünkü PompAdapter isimli ürün, teknolojik cihazları hızlı şarj ile olması gerekenden, 2 kat daha hızlı şarj edebileceğini iddia ediyor.

Orijinal Şarj Kablosu Derdi Son Buluyor!

PompAdapter isimli ürün, aynı zamanda akıllı telefon kullanıcılarının da imdadına yetişmiş bir durumda. Çoğu Samsung akıllı telefon kullanıcısının yakındığı, orijinal şarj kablosu sorunu da PompAdapter ile tarih oluyor! PompAdapter, harici bir şarj ünitesini andırsa da; bir adet USB ismi verilen, giriş ve çıkışa sahip ve bir adette LCD ekrana… PompAdapter, taşınabilir özelliği ile ihtiyacınız olan her yerde teknolojik cihazlarınızı hızlı şarj yöntemi ile olması gerekenden 2 kat daha hızlı şarj ederek, sizi büyük bir sıkıntıdan kurtaracak! Alınan bilgilere göre PompAdapter isimli ürün, yaklaşık olarak 20 Amerikan Dolarından satışa sunulacak ayrıca kargo da ücretsiz olacak!