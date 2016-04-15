Sosyal Medyada Neler Oluyor?

Teknolojinin ilerlemesi ile sosyal medya unsurlarının da hepsi büyük bir hız ile ilerledi. Sosyal medya unsurlarının hız ile ilerlemesi, çoğu ebeveyni ürkütmeye başladı. Araştırmalara göre; gençler, teknolojik cihazların başında daha çok vakit geçirmeye başladı. Sıranın 1 numarasını da akıllı telefonlar alıyor!

Teknolojik Cihazlar Gençleri Olumsuz Etkiliyor!

Tekrar yapılan bir araştırmaya göre; teknolojik cihazlar ile daha çok vakit geçiren gençler, yaşıtlarından daha saldırgan ve uygunsuz davranışlara eğilimli oluyor! Geçtiğimiz günlerde sosyal video paylaşım platformu Youtube üzerinden paylaşılan bir video da ailelerin bu konu hakkında ne kadar hassas olduğunu, tekrar gözler önüne serdi. Sosyal video paylaşım platformu Youtube üzerinden paylaşılan videoda bir anne, çocuğunun uygunsuz davranışlarda bulunduğu ve kendisinin sözünü dinlemediğini dile getirerek, çocuğunun sahip olduğu akıllı telefonunu evladının elinden alıyor! Çünkü Amerikalı anne, evladının olumsuz davranışlarını sosyal medya ya hali ile teknolojik cihazlara bağlıyor. Evladının elinden akıllı telefon unu alan anne, hıncını alamayarak iPhone isimli akıllı telefon u ağaca sabitleyerek, av tüfeği ile iPhone isimli akıllı telefon a ateş ediyor.

Tek Gerçek Çocukların Olumsuz Etkilendiği!

Amerika’da yaşamını sürdüren annenin yaptığı hareket, çoğu ebeveyn tarafından desteklenirken, kimileri tarafından da bu davranışların; çocukları daha da saldırgan hale getirebileceğini savunuluyor. Fakat bir gerçek var ki; o da gençlerin sosyal medya dan olumsuz etkilendiği!

Periscope Öyle Bir Olaya Tanıklık Etti ki!

Bilindiği gibi sosyal medya platformu Twitter, geçtiğimiz dönemlerde Periscope uygulama sı ile kullanıcılarına canlı yayın yapma imkanı sundu. Periscope indir en kullanıcılar, başlarda Periscope uygulama sını oldukça severken, Periscope indir meyen kişiler de Periscope indir enler sayesinde, Periscope uygulama sı ile tanıştı. Çünkü canlı yayın lar sadece Periscope uygulama sı üzerinden izlenebiliyordu. Sosyal medya nın gençler üzerinde olumsuz etkiler uyandırdığından bahsetmiştik. Sosyal medya unsurlarının içerisinde büyüyen Raymond G. İsimli kişi, Periscope üzerinden öyle bir şey yaptı ki! Periscope hayatımıza girdiğinden beri, çeşitli ilginç olaylara tanıklık ediyordu. Fakat bu sefer ki en mide bulandırıcısı! 29 yaşında olduğu öğrenilen Raymond G. isimli kişi, 17 yaşında olduğu öğrenilen M.L. isimli genç kıza, Periscope canlı yayın ı esnasında tecavüz etti. Raymond G. İsimli kişinin, Periscope canlı yayın ını izleyen kişiler, gözlerine inanamadı. Ağır ceza listesine giren çocuk cinsel istismarından mahkemeye çıkarılan Raymond G. Hakkında, 40 yıla kadar hapis cezası istendi! Gün geçtikçe sosyal medya nın gençler üzerindeki olumsuz etkisi, yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başlıyor!