Çocuklarınızın Güvenliğini Sağlayın

Play Store ve YouTube Üzerinde Çocuk Güvenliğini Aktif Etme

Bildiğiniz üzere günümüzde Android cihazlar son derece yaygınlaşmış durumdadır. Bu cihazlar en yaşlısından en gencine kadar her bireyin eline geçmiştir. Android uygulamalar ve yazılımlar hayatımızı kolaylaştırıcı olarak büyük önem taşımaktadırlar. Bu kadar önem taşıyan bu uygulamaların arasında +18 olarak çeşitli uygulamalar da girebilmektedir. Yine örnek vermek gerekirse aşırı derece de kan içeren oyunlar, yetişkin içeriğe sahip uygulamalar ve daha birçok uygulamaları sayabiliriz. Bu uygulama ve oyunları eğer çocuklar oynarsalar ileri zamanda psikolojik anlamda oldukça ciddi yıpratıcı hasarlar alabilirler. Birçok kullanıcı da çocuklarına yetişkin içerikli oyun ve uygulamaları nasıl kısıtlayacağını bilmemektedir. Ancak Google bunun için de güzel bir önlem almış durumdadır.

Google Play Ayarları

Google Play Store içerisinden birkaç ayar yaparak yetişkin içeriğe sahip uygulama ve oyunların gösterilmemesini sağlayabiliriz. İlk olarak uygulamayı çalıştırın ve arkasından sol üst bölümde olan üç çizgi şekline tıklayın. Tıkladıktan sonrada sağ tarafta bulunan options yani ayarlar menüsü açılır. Bu menüde “Ayarlar” butonuna bastıktan sonra ayarlar menüsüne girersiniz. Bu işlemleri yaptıktan sonra da “İçerik Filtrelemesi” seçeneğini seçebilirsiniz. Arkasından çocuğunuzun yaşına ve olgunluk seviyesine göre ayarlı olan seçenekleri seçebilirsiniz ve yine arkasından onaylayabilirsiniz. Artık çocuğunuz Play Store içerisinde öncesine göre çok daha güvenli olacaktır ve yetişkin içerikler çocuğunuzun karşısına çıkmayacaktır.

YouTube İçin Önlemler

Yine bu gibi önlemleri aslında YouTube içinde yapabilmekteyiz. YouTube içerisinden yapabileceğimiz birkaç adımla çocuklarımızın karşısına +18 içeriğe sahip yayınların çıkmasını engellemiş oluruz. Bildiğiniz üzere video izleme sitesi olan YouTube içinde kullanıcılar diledikleri videoları yükleyebilmekteler ve bu uygulamaların aralarına +18 kan ve dehşet içeren içerikler de girebilmektedir. Eğer sizler de kan ve dehşet içeren içerikleri çocuklarınıza seyrettirmek istemiyorsanız ve sağ panelde gözükmesini istemiyorsanız bu ayarı yapmalısınız. Bazı durumlarda çocuklarınız sadece merak ederek tıklayabilmekteler ve içerik hakkında bilgi sahibi olmadan direkt olarak içeriği inceleyebilirler bu yüzden bu önlemi almak zorundasınız. Bunun için YouTube giriş yaparak en alt panele iniyoruz ve “Kısıtlı” moduna alıyoruz. Bu işlemden sonra artık YouTube videoları da kısıtlı olarak yayınlanacaktır.