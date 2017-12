En Gerçekçi Oyun Tavsiyesi!

Şüphesiz ki teknolojinin ilerlemesi, en çok çocukların faydasına oluyor. 1990’lı yıllarda doğan kişiler, çocukluklarını ateri isimli oyun konsolu ile geçirirken, milenyumlular; yani 2000’li yıllarda doğan kişiler, çocuklarını daha teknolojik cihazlar ile geçirdi. Oyun konsolu denilince akıllara gelen ateri ler ve ateri kasetleri, yerlerini Playstation lara ve DVD lere bıraktı. 2000’li yıllarda doğan çocukların şanslı olduklarını söylemiştik, fakat bugünlerde doğanlar, daha da şanslı! Çünkü çocukluk dönemlerini ateri ler yerine, son nesil Playstation lar ile hatta sanal gerçeklik gözlükleri ile geçirecekler. Bilindiği gibi sanal gerçeklik gözlükleri, insanlara adeta bambaşka tecrübeler yaşatmaya başladı. Gün geçtikçe, sanal gerçeklik gözlükleri nin de daha üst noktalara geleceği tahmin ediliyor. Ateri kasetleri nden sanal gerçeklik gözlüklerine geldiğimiz bugünlerde, oyun teknolojileri de inanılmaz bir seviyeye ulaştı. Bilindiği gibi 90’lı yıllarda doğanların en büyük eğlencesi; Mario isimli oyundu. Bugün ise; birbirinden güzel oyunlar, kullanıcılar ile buluşmayı bekliyor. Oyun konsolu teknolojisinin ilerlemesi ile piyasa da birçok oyun bulunuyor. Bu uçsuz bucaksız oyun okyanusunda, en iyilerini seçmek oldukça zor. Teker teker tüm oyunları inceleyip, denemek de oldukça zaman isteyen bir eylem olduğundan, sizler için günümüzdeki en gerçekçi oyunlar ı seçtik! Sizin için seçtiğimiz en gerçekçi oyunlar hakkındaki kısa bilgileri, en gerçekçi oyunlar listemizde bulabileceksiniz! Böylece hem zamandan tasarruf etmiş, hem de en gerçekçi oyunları basit yoldan öğrenmiş olacaksınız!

En Gerçekçi Oyunlar

1-) GTA V (Rockstar)

GTA V isimli oyun, oyun severler tarafından yıllardır beklenen bir aksiyon oyunudur. GTA serisinin son üyesi olma özelliğini taşıyan GTA V, oyun severlere sunduğu geniş ve açık harita ile adeta gerçek bir yaşam hissi uyandırıyor. Bilindiği gibi GTA serisi, yıllardır her oyunu ile oldukça sevilen ve tutulan bir seridir. GTA V de oyun severlerin beklentilerini oldukça iyi bir düzeyde karşılayarak, hem en gerçekçi oyunlar listesine girmeye hak kazandı, hem de efsane oyunlar listesinde şimdiden yerini aldı. GTA V isimli oyunu oynamadıysanız, acilen oynamanızı tavsiye ederiz!

2-) Call of Duty: Black Ops III

Call of Duty, gençler arasındaki ismi ile Cod serisi de adeta GTA serisi gibi yıllara meydan okuyup, şarap gibi yıllar geçtikçe güzelliklerine güzellik katarak, değerli oyun severlerin karşılarına çıkmaya devam ediyor. Call of Duty: Black Ops III isimli oyun, oyun severlere sunduğu gerçekçi grafikler ile adeta oyun severleri, birer savaş ortamında hissettiriyor. Call of Duty: Black Ops III isimli gerçekçi oyunu oynarken, gerçekliği zirvelerde yaşamak isterseniz; Call of Duty: Black Ops III isimli oyunu, bir de sanal gerçeklik gözlükleri ile denemenizi tavsiye ederiz. Call of Duty serisinin en iyileri arasında yer alan Black Ops III, en gerçekçi oyunlar listesinde kendine yer edindi bile.

3-) Project Cars (Slightly Mad studios)

Konu en gerçekçi oyunlar olduğunda, unutulmaması gereken bir kategori de yarış oyunlarıdır. Project Cars isimli oyun, daha çıkmadan oyun piyasasında büyük söylentilere yol açmıştı! Project Cars isimli oyun, gelmiş geçmiş en iyi yarış oyunu! Olarak tanıtılmıştı. Bu iddia hiç de asılsız sayılmaz! Project Cars gerçekten de oyunculara, gerçeğe çok yakın hisler sunuyor. Project Cars isimli oyunun görselleri ile gerçek hayattan görseller yan yana getirildiğinde, hangisinin sanal hangisinin gerçek olduğu, oldukça zor anlaşılıyor. Durumun böyle olması, Project Cars isimli oyunu, en gerçekçi oyunlar listemizde ilk 3’e sokmaya yetti!

Eğer son nesil bir oyun konsolu nuz var ise; mutlaka denemeniz gereken 3 oyun, karşınızda duruyor! Bu oyunların gerçekçiliklerini, zirvede yaşamak için sizleri, sanal gerçeklik gözlükleri kullanmanız konusunda uyarıyoruz!