Delik Deşik iPhone

Amerika Birleşik Devletleri nde yaşayan bir annenin iPhone ile olan imtihanı, görenleri şaşkına çevirdi. Amerika Birleşik Devletlerinde yaşamını sürdüren bir anne, çocuğunun kendisine karşı olan saygısız ve başına buyruk hareketlerini teknoloji yüzünden yaptığını düşünerek, öyle bir şey yaptı ki… Amerikalı kızgın annenin teknoloji hakkındaki düşünceleri oldukça ilginç! Fakat bir gerçek var ki; o da teknoloji nin son yıllarda müthiş bir hız ile ilerlediği!

Nereden Nereye

Bilindiği gibi bundan sadece birkaç yıl önce, cep telefonları tuğla büyüklüğünde idi ve neredeyse kendi boylarında antenleri de vardı. Fakat bugün, 7 yaşından 70 yaşına kadar birçok insanın cepleri, akıllı telefon olarak isimlendirilen küçük bilgisayarlar ile donatıldı.

Akıllı Telefonlar Yararlı Mı? Zararlı Mı?

İnsanların akıllı telefonlar ile bu kadar içli dışlı olması, çoğu açıdan olumlu olarak karşılansa da birçok kişi, bu olayın özellikle küçük yaştaki çocukları, oldukça olumsuz etkilediğini düşünüyor. Objektif bir bakış açısı ile bakıldığında; çocukların olumsuz etkilendiğini düşünen kişilerin hiç de haksız olmadığı, çok net bir şekilde belli oluyor. Çünkü küçük yaştaki çocukların sahip olduğu akıllı telefonlar, internet vasıtası ile her türlü bilgiyi içinde barındırıyor. Yapılan araştırmalara göre; teknolojik cihazlar başında daha çok vakit geçiren çocukların saldırganlık ve yaramazlık oranları, diğer çocuklara oranla daha fazla oluyor!

Amerikalı Anne iPhone’a Ne Yaptı Öyle?

Amerikalı anne; çocuğunun ahlaksız davranışlarını, iPhone isimli akıllı cep telefonu na bağladı ve tüm sinirini, iPhone isimli akıllı telefondan çıkardı. Amerikalı annenin iPhone isimli akıllı cep telefonu na yaptıklarını görenler, adeta şaşkınlıktan dillerini yuttu. Öfkeli annenin iPhone isimli akıllı telefon dan hıncını alışı, sosyal video paylaşım sitesi Youtube aracılığı ile gözler önüne serildi. Öfkeli anne, çocuğunun kullandığı iPhone isimli akıllı telefonu nu evladının elinden alarak, evlerinin bahçesinde bulunan ağaca yerleştirdi. Olanlar, iPhone isimli akıllı telefon un başına bundan sonra geldi. Öfkeli anne, ağaç dalları arasına sıkıştırdığı iPhone isimli akıllı telefon a, av tüfeği ile ateş etti. Çocuğuna sinirlenen anne, av tüfeği ile akıllı telefona ateş ederken, aynı zamanda da sürekli olarak söyleniyordu.

Sahte İddiaları Ortaya Atıldı!

Videonun sosyal video paylaşım sitesi Youtube üzerinden paylaşılması ardından, birçok iddia ortaya atıldı. İddialar arasında; videonun sahte olduğu da vardı. Videonun gerçek olup, olmadığı bilinmez, fakat annesini sinirlendiren çocuğun, uzunca bir süre sosyal medyadan uzak kalacağı kesin!