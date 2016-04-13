Periscope'a Yeni Eklenti

Periscope

Teknolojinin ilerlemesi ile hayatımıza birçok yenilik girdi. Bu yenilikler arasında, şüphesiz ki en dikkat çekenleri; iletişim alanında olanlar. Bilindiği gibi yıllardır insanların en büyük şikayeti, kendilerine uzak olan sevdikleri ile görüşememekti. Teknolojinin gelişmesi, bu sorunu büyük bir oranda ortadan kaldırdı. Teknolojinin ilerlemesi ile yapılan çalışmalar, hep iletişim alanını bir adım daha ileriye taşıdı. Günümüzdeki iletişim uygulamaları, o kadar ilerledi ki; artık akıllı telefon olarak tabir edilen cihazlardan bile dünyanın bir ucundan, diğer ucuna görüntülü şekilde konuşulabiliyor.

Periscope Devri!

Teknolojinin ilerlemesi ile insanlar, dünyanın bir ucundan diğer ucuna iletişimi bırakıp, canlı yayın ları yapmaya başladı. İnsanlar bu canlı yayın ları, Periscope isimli Twitter ın ek uygulaması ile yapıyorlardı. İnsanlar Periscope isimli uygulama ile aynı anda, birden fazla kişiye canlı yayın sunabiliyorlardı. Sosyal medya fenomenleri olarak isimlendirilen kişiler, Periscope isimli Twitter eklentisinin çıkması ile hayranlarına, canlı yayın yapma imkanı buldu.

İlginç Olaylar

Bilindiği gibi Periscope çıktığı ilk günden beri, çeşitli ilginç olaylara sahne oluyor. Bu ilginç olaylar arasında; intihar teşebbüsleri ve şakalar da bulunuyor. Bir Twitter eklentisi olan Periscope, birçok kullanıcıya bambaşka bir iletişim devri araladı.

Çizim Özellikli Periscope

Bir Twitter eklentisi olan Periscope u kullananları sevindirecek haber, geçtiğimiz günlerde geldi. Periscope yenilik e giderek, artık kullanıcılarına uygulama içerisinde çizim yapabilme imkanı tanıyacak! Matt Navarra isimli Periscope kullanıcısı da Periscope yenilik ini fırsat bilip, ilk çizimini takipçileri ile paylaştı. Matt Navarra isimli kullanıcının paylaştığı çizim, birkaç saniye boyunca ekranda kaldıktan sonra ortadan kayboldu ve Periscope, eski haline döndü.

Çizim Özelliği Sorun Olacak Mı?

Periscope yenilik olarak sunduğu çizim özelliğini, şimdilik sadece canlı yayın yapan kullanıcılarına sunuyor! Fakat ilerleyen günlerde, yeniliğin tüm izleyicilere de sunulması bekleniyor! Fakat izleyicilerin de çizim özelliğine kavuşması ile yayınların, büyük aksaklığa uğrayacağı düşünülüyor. Fakat Periscope un öngörülen bu soruna da kişisel ayarlar sayesinde, gizleme seçeneği ile çözüm bulacağı tahmin ediliyor. Periscope yenilik leri ile kullanıcılarına, sürekli olarak farklı deneyimler yaşatıyor. Periscope isimli Twitter eklentisinin, kullanıcılarını daha birçok yenilik ile buluşturacağı tahmin ediliyor.