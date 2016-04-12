Dokunmatik Macbook Air

Apple, teknoloji pazarına zaman zaman aniden giriş yapıp, hep de en üst noktaları kovalayıp, sonra aniden kaybolan bir firma. Apple firması, kelimenin tam anlamı ile teknolojinin beyefendisi. Apple, zaman zaman içine girip, hep de en üst noktayı vuran firma olarak, teknolojiye yön veren isim oluyor.

Apple Başarıları!

Bilindiği gibi Apple, iPod serisi ile bir zamanların müzik çalar piyasasının altını üstüne getirmişti. Apple, aynı zaman da çıkarttığı iPhone isimli akıllı telefon ile de akıllı telefon pazarının altını üstüne getirmişti. Bilindiği gibi Apple, iPod ve iPhone serileri arasında bir de Macbook isimli dizüstü bilgisayarı ile dizüstü bilgisayar pazarını, adeta çalkalamıştı.

Apple Fiyat Etiketleri

Bilindiği gibi Apple, ürünleri ile hep kaliteyi kullanıcılarına vad ediyor. Herkesin de bildiği gibi Apple ürünleri, kalite olduğu kadar piyasadaki en astronomik fiyat etiketlerine de sahip! Bunun en güzel örneği; Mac serileri! Mac serisinin en donanımlı versiyonları, kendilerini neredeyse 15 bin Türk Liralık fiyat etiketleri ile sunuyor. Macbook fiyat ları denilince, bu yüzden akıllara hep yüksek meblağlar geliyor. Macbook fiyat ları, gerçekten piyasaya göre oldukça yüksek seyretse de fiyat performans oranı, Macbook serisinde oldukça ilginç bir seyir alıyor.

Fiyat Performans!

Genel olarak Macbook fiyat larının yüksek olduğunu söylemiştik, fakat Apple gerçekten bu alanda kullanıcılarına, aldıkları kadarını vermiyor. Çünkü Macbook lar genel olarak, oldukça düşük performansa sahip oluyor. Hatta bazı kişiler, Macbook ların RAM leri akıllı telefonlar ile yarışabilecek düzeyde! diyerek dalgalar geçiyor. Apple ın bu durumu düzeltmesi bekleniyor! Çünkü oldukça yüksek fiyat etiketleri ile sahip olunan Macbook lar, neredeyse sahip oldukları etiketin 3’te biri fiyatındaki dizüstü bilgisayarlar düzeyinde performanslar sergiliyor.

Yeni Macbook Serileri