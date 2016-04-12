iPhone 7'ye İnanılmaz Batarya

iPhone SE nin yarattığı kara buluttan sonra tüm gözler, iPhone 7 ye döndü. iPhone SE nin beklenen ilgiyi görmemesi, tüm beklentileri iPhone 7 ye yıktı. Durumun böyle olması; Apple için oldukça kötü bir haber. Çünkü hem rakip akıllı telefon üreticileri birçok yeni özellikli telefon piyasaya sürdü, hem de iPhone 7 beklentileri çok yükseldi. Bilindiği gibi beklentiler ne kadar yüksek olursa; düşüş o kadar gecikmesiz olur. iPhone 7 de beklenen ilgiyi karşılamaz ise; Apple ın çok büyük bir düşüş yaşayacağı tahmin ediliyor. Az öncede belirttiğimiz gibi iPhone 7 den önce piyasaya birçok, iPhone 7 rakibi çıktı. Rakiplerin ellerindeki kozlar ise; oldukça etkili. Örnek vermek gerekirse; birçok iPhone 7 rakibi, kablosuz şarj özelliğine sahip, aynı zaman da rakiplerden çoğu harici bir hafıza kartı desteği sunuyor. Harici hafıza kartı desteği, Apple severler tarafından beklenen en büyük özellik. Bilindiği gibi iPhone SE tanıtılınca; en büyük tepki, iPhone SE nin sahip olduğu saklama alanına gelmişti. Çünkü gelişen teknoloji ile birlikte çoğu kullanıcı, 16 ve 32 gb’lık bir akıllı telefonu daha 1 hafta geçmeden, doldurabilecek kapasitededir. iPhone 7 rakipleri ise; 128 gb’a kadar harici hafıza kartı desteği sunuyor.

iPhone 7 Çıkış Tarihi

iPhone 7 çıkış tarihi, merakla beklense de en çok öğrenilmek istenen; iPhone 7 özellikleri! iPhone 7 özellikleri hakkında ortada pek çok söylenti gezinse de Apple dan resmi bir açıklama gelmediği sürece, söylentilerin hepsi iddia aşamasında kalıyor. iPhone 7 çıkış tarihi, 2016 yılının eylül ayı olarak tahmin edilse de bu konuda halen bir netlik kazanmış değil. iPhone 7 çıkış tarihi, şüphesiz ki en çok iPhone severler tarafından merak ediliyor.

iPhone 7 Bataryası…

iPhone 7 hakkında çıkan son iddialar arasında, iPhone 7 batarya özellikleri yer alıyor. İddialara göre iPhone 7 batarya sı, güçlendirilmiş bir şekilde kullanıcılara sunulacak. Alınan bilgilere göre; iPhone 7 batarya sı, yaklaşık 7.8 WHr olacak. Bu da saatte, yaklaşık 1.8 mAh demek! Yani biraz daha açmak gerekirse; iPhone 7 tam bir şarj ile bir tam günü çıkarabilecek! Fakat bu da halen iddia aşamasında!