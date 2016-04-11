Apple’a Samsung Desteği

Apple ve Samsung akıllı telefon dünyasının liderleri olan iki firma. Sıkı bir yarışmanın içerisinde olan iki firma, halen birbiri üzerinde üstünlük sağlayamadı. İki akıllı telefon üreticisi de oldukça sıkı bir takipçi kitlesine sahip. Bilindiği gibi Apple akıllı telefon ları oldukça talep görüyor, hatta çoğu zaman kalite ve gösterişin simgesi olarak algılanıyor. Çünkü Apple akıllı telefon lar, neredeyse akıllı telefon piyasasındaki en astronomik fiyat etiketli akıllı telefonlar. Apple akıllı telefon larında yakaladığı başarıyı, sürdürebilecek mi olduğu merak konusu! Samsung akıllı telefon larında elde ettiği başarıyı, hiç kuşkusuz Android işletim sistemine borçlu. Samsun akıllı telefon larının dünya çapında büyük bir satış değeri yakalaması, Samsung un Apple a oranla daha düşük fiyat etiketlerini müşterilere sunması ve tercih ettiği Android işletim sistemi.

iPhone SE Hayal Kırıklığı

Bilindiği gibi Apple birkaç hafta önce, iPhone SE ismini verdiği yeni akıllı telefonunu piyasaya sunmuştu. iPhone SE, satışa sunulduğu günden beri adeta Apple ı hayal kırıklğına uğrattı. iPhone SE nin elde ettiği düşük satış oranı, gözleri iPhone 7 ye çevirdi.

iPhone 7 Ne Zaman Çıkacak

Bugünler de en çok merak edilen soru; iPhone 7 ne zaman çıkacak sorusu. iPhone 7 ne zaman çıkacak sorusu, çoğu kişi tarafından 2016 yılının eylül ayı olarak telaffuz ediliyor. Fakat resmi bir açıklama olmadığı için kimse iPhone 7 ne zaman çıkacak bilmiyor. Fakat iddialar, iPhone 7 nin eylül ayında çıkacağı yönünde. iPhone 7nin eylül ayında piyasaya çıkacağı söylentileri ardından, birçok iddia gelmeye başladı. Bilindiği gibi şimdiye kadar, onlarca iddia ortaya atıldı. Fakat son iddia; oldukça dikkat çekici!

Apple’a Samsung Parçası

İddialara göre Apple; yeni çıkaracağı akıllı telefonu iPhone 7 de Samsung üretimi bir RAM kullanacak. Söylentiler halen iddia aşamasında olsa da bu söylentileri duyanlar, oldukça şaşırdı. İddiaya göre Samsung, DDR 4 isimli RAM ini bu yüzden 10 nanometre boyutuna indirdi. Ayrıca Samsung, yeni çıkarttığı 10 nanometrelik DDR 4 RAM inin, önceki versiyona göre %30 daha performanslı olduğunu iddia etti. Apple ın, Samsung imzalı bir RAM kullanıp kullanmayacağı merak konusu, fakat iPhone 7 isimli yeni nesil akıllı telefon piyasaya sürüldüğünde, mutlaka içi açılacağı için gerçekler o zaman gün yüzüne çıkacak!