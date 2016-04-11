Apple 1. Parti Uygulamaları Kaldırmak

Bilindiği gibi Apple, Samsung ile birlikte akıllı telefon dünyasında liderliği oynuyor. Apple ve Samsung arasındaki yarışma, günden güne kızışsa da iki firmanın da kendine ait, sadık müşterileri bulunuyor. Fakat Samsung, yürüttüğü düşük fiyat politikası ile Apple ın iPhone ürünlerinden hep daha çok sattı. Aynı zamanda Samsung, Apple dan daha çok ürün piyasaya sunduğu için Samsung un kullanıcı sayısı, Apple dan daha fazla. Çoğu Apple kullanıcısının şikayette bulunduğu bir konu vardı. O şikayet, bazı Apple uygulama a konusundaydı. Bilindiği gibi birçok cihaz, alındığında içerisinde birçok uygulama ya da yazılım ile geliyor. Çoğu kullanıcı, bu durumdan şikayetçi.

iPhone Saklama Alanı Sorunu

Özellikle iPhone kullanıcıları, akıllı telefonları hafıza kartı desteği sunmadığı için saklama alanı konusunda, oldukça şikayetçi. Çoğu iPhone kullanıcısı, akıllı telefonlarının saklama alanlarını arttırmak için çeşitli yollara başvuruyor. Başvurulan yollar arasında, Apple ın iPhone içerisinde hazır olarak sunduğu, Apple uygulama silme çalışmaları da var. Fakat Apple uygulama silme çalışmaları, kullanıcılar tarafından hüsran ile sonuçlanıyor. Çünkü Apple ın iPhone lar içerisinde sunduğu birinci parti uygulamalar, hiçbir şekilde silinemiyor! Hal böyle olunca iPhone ların saklama alanlarının büyük bir çoğunluğu, Apple ın telefonlar içerisinde sunduğu birinci parti uygulamalar tarafından işgal ediliyor.

1.Parti Uygulama Silme

Çoğu kullanıcı, bu durumdan oldukça şikayetçiydi. Apple da bu durumun farkına varmış olacak ki 1. parti uygulamalarda bir yeniliğe gitti. Apple geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 1. parti uygulamalar hakkında bir yeniliğe gideceğini açıkladı. Fakat bu açıklama, birçok kullanıcıyı mutlu etmeyecektir. Çünkü uygulamalar, gözünüzün önünden kalksa da saklama alanında herhangi bir artış olmayacak ve 1. parti uygulamalar, iPhone lardan tam olarak kaldırılamayacak. Apple ın bu yeniliği getirmesi, tamamen sus payı olarak algılandı. Çünkü çoğu kullanıcı, o uygulamaları orada görmeyince, psikolojik olarak bir nebze de olsa kendini daha iyi hissedecek. Apple uygulama kaldırma işini, şimdilik rafa kaldırmış durumda. Bunun nedeni; IOS dan kaynaklanıyor.

1.Parti Uygulama Kaldırma İmkansız

IOS üretilirken, 1. parti uygulamalar ile birlikte tasarlandığı için Apple uygulama kaldırma konusu şuan için imkansız görünüyor. Fakat çoğu kullanıcı halen, Apple uygulama kaldırma konusunda oldukça kararlı. Ancak uyarmakta fayda var! Oldu ki 1. parti uygulamaları sildiniz, bunu gerçekleştirdiğiniz takdirde, iPhone nunuz sağlıklı bir şekilde hizmet vermeyecektir!