Akıllı Telefonlarda Verilerinizi Korumayı Öğrenin

Akıllı telefonlar ın hayatlarımıza girmesi, adeta bizleri ve akıllı telefonlar ı birbirimize bağladı. Çoğu insan, akıllı cihazlarını bir dakika bile yanından ayırmak istemiyor ve her yere, akıllı cihazları ile gidiyor. Buna verilebilecek örnekler oldukça fazla iken, en dikkat çekenleri; insanların tuvalete ve banyoya girerken de akıllı telefonlarını yanlarında taşımaları. Özellikle akıllı telefonlar ile tuvalette geçirilen zaman, oldukça arttı. Bunun en büyük etkeni; tabi ki de akıllı telefonlar! Bilindiği gibi akıllı telefon denilen küçük cihazlar ile hatta onlara telefon bile demek hata! Çünkü onlar adeta ceplerimizde taşıdığımız küçük birer bilgisayar! Tuvalette geçirilen sürenin artmasındaki en büyük etken, akıllı telefonlar ın için üretilen uygulamalar! Akıllı telefonlar ın hayatımıza girmesi ile bu cihazlar için binlerce uygulama üretilmeye başlandı. Özellikle bu uygulamalar, insanları oldukça oyalıyor. Bu konu, şimdiye kadar pek çok dizi ve filme de konu oldu.

Sır Deposu Akıllı Telefon

Akıllı telefonlar ın yaşamlarımızda yer edinmesi, hayatlarımıza pek çok yeniliği getirdi. Fakat bu yeniliklerin yanında, birçok olumsuz yön de akıllı telefonların beraberinde geldi. Bilindiği gibi insanlar, akıllı telefonlar ını bir dakika bile yanlarından ayırmıyor. Küçük bir araştırmaya göre; insanlar akıllı telefonlar ını, birer sır deposu olarak kullanıyor. Yapılan araştırmaya göre; akıllı telefon kullanıcılarının %89’u, akıllı cihazlarının içerisinde başkaları ile paylamak istemeyeceği bilgileri saklı tutuyor. Bu bilgiler arasında; kişisel hesap şifreleri, kısa mesajlar, fotoğraflar, rehber, videolar, kritik önem taşıyan veri ve belgeler de bulunuyor. Akıllı telefonlar ın içerisinde bulunan bu bilgilerin başkaları ile paylaşılmak istenmemesi, belki de akıllı telefonlar ın ceplerden ayrılmamasının en büyük nedeni oluyor! Fakat uzmanlar uyarıyor...

Gizlemek İsterken İyice Ortaya Çıkarmak

Akıllı telefonlar ımızın içerisindeki bilgileri gizlemek isterken, onları yanlarımızdan ayırmamakla daha da belirgin bir hale getiriyor olabiliriz! Yanlarımızdan ayırmadığımız akıllı telefonlar ile kullanıma açık Wi-Fi ağlarına bağlandığımızda, akıllı telefonunuzu dışarıdan gelebilecek saldırılara karşı korunmasız hale getirmiş oluyorsunuz. Araştırmalara göre kullanıcılardan sadece %23’ü, Wi-Fi tehlikesine karşı önlemler alıyor.

Veriler Çalınarak Paylaşılıyor

Tekrar bir araştırmaya göre; akıllı telefonlar ını kaybedenlerin %25’inin kişisel verilerinin, başkalarının eline geçtiği ve oradan da sosyal medyada paylaşıldığı öğrenildi. Akıllı telefonlar ımızın bizlere karşı her zaman tehdit olabileceğini düşünerek içerisindeki verileri ona göre saklamamız gerektiği, tekrar gözler önüne serildi.