Whatsapp İllegal Mi?

Teknolojinin gelişimi ile teknolojik aletler de iyice ufalıp, cebimize girdi. Bilindiği gibi akıllı telefonların hayatımıza girmesi ile birçok insan, bambaşka deneyimler yaşadı. Özellikle akıllı telefonların hayatımıza girmesi ile mesafeler, adeta sıfıra indi. Çünkü akıllı telefonlar sayesinde milyonlarca insan, yüz binlerce kilometre uzaklıktaki sevdikleri ile yanlarındaymışçasına, iletişim kurabiliyorlar. Şüphesiz ki akıllı telefonlar, hayatlarımıza daha yüzlerce yenilik getirdi. Akıllı telefonların hayatlarımıza girmesi ile birçok uygulama da akıllı telefonlar için düzenlenmeye başladı. Buna en güzel örnek; Skype isimli kominikasyon uygulamasının akıllı telefonlar için düzenlenmiş versiyonu. Bilindiği gibi Skype, kullanıcılara görüntülü iletişim kurma ayrıcalığı tanıyor ve çoğu kullanıcı da Skype isimli uygulamayı, bu yüzden tercih ediyor. Whatsapp da akıllı telefon kullanıcıları tarafından iletişim amaçlı kullanıyor. Fakat Whatsapp uygulamasını kullanmak legal mi? Son günlerde bu soru, oldukça fazla sorulmaya başlandı!

Whatsapp Yasal Mı?

Birçok kullanıcının iletişim amacı ile kullandığı Whatsapp, çoğu uzman tarafından yasa dışı olarak lanse ediliyor. Uzmanların Whatsapp a bu şekilde yaklaşması, çoğu kullanıcıyı tedirgin etti. IP ve IT kuramlarında uzman Peter Burgstaller isimli kişinin sarf ettiği sözler, gerilimi iyice arttırdı. Peter Burgstaller, Avrupa Birliğinde Whatsapp isimli uygulamayı legal olarak kullanmanın herhangi bir yolu yok! Whatsapp isimli uygulamayı legal olarak kullanan kimseyi de görmedim ve tanımadım dedi. Uzmanların iddialarının bu yönde olmasının nedeni; Whatsapp a yollanan şifresiz verilerin olması. Christion Somecke isimli avukat da uygulamanın legal bir şekilde işlemediğini düşünüyor ve şu iddiaları gözler önüne seriyor. Christian Somecke isimli avukatın iddialarına göre; Whatsapp isimli uygulamaya giriş yapıldığı ilk an, Whatsapp isimli uygulama, kendisine şifresiz veri düzinesi gönderiyor. Bu da Whatsapp isimli uygulamanın, yasal olmamasına neden oluyor.

Whatsapp Şifreli Güncelleme

Akıllı telefon uygulamaları içerisinde, en çok kullanılanlar listesinde başı çeken Whatsapp isimli iletişim uygulamasına, geçtiğimiz günlerde şifreli bir güncelleme gelmişti. Bu güncelleme, kişisel bilgi ve mesajlarımızın daha güvenli bir hale gelmesi için atılmış, büyük bir adımdı. Fakat bu güncellemenin, Whatsapp legal bir uygulama değil söylentilerinin arkasından çıkması, oldukça düşündürücü oldu.

Whatsapp Erişim

Whatsapp isimli iletişim uygulaması, akıllı telefonunuz içerisinde bulunan kişisel bilgilerinize, rehberinize, fotoğraflarınıza hatta hafıza kartınıza kadar ulaşabiliyor. Gezinen iddialar arasında; Whatsapp isimli uygulamanın, akıllı telefonlarda bulunan mikrofonlardan aldığı verileri de kaydettiği bulunuyor. Whatsapp isimli iletişim uygulamasının, erişebildiği bu verileri hangi amaçla depoladığı ya da kullandığı bilinmiyor. Whatsapp isimli iletişim uygulaması, kendi açıklamasında iletilmeyen mesajları 30 gün depoladığını, diğer her türlü veriyi ise; kısa süreliğine depoladığını belirtmişti. Tekrar belirtmek gerekir ise; Whatsapp isimli uygulamanın, verilerimizi hangi amaçla depoladığı, halen bilinmiyor!