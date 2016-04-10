Android Büyümeye Devam Ediyor

Android işletim sistemli telefonlar, gün geçtikçe sayılarını arttırmaya devam ediyor. Bunun en büyük nedeni, Google ın Android i ücretsiz bir şekilde kullanıma açması. Çoğu üretici bu durumdan yararlanıp, cihazlarında Android işletim sistemlerini kullanıyor. Durumun böyle olması, Android işletim sisteminin akıllı telefon pazarında liderliği oynamasına sebep oldu. Akıllı telefon pazarında liderliği, Android den sonra IOS üstleniyor. Android in liderliği üstlenmesindeki en büyük etkenin, ücretsiz olarak kullanıma sunulması olduğunu söylemiştik. Fakat IOS işletim sisteminin de ikinciliği üstlenmesi, büyük başarı! Çünkü IOS işletim sistemi, sadece Apple cihazlarında, yani iPhone larda kullanılıyor. Hal böyle olunca, küçük bir oran orantı yapıldığında, Apple ın da yani IOS un da oldukça başarılı olduğu belli oluyor. Akıllı telefonların hayatımıza girmesi ile bu cihazlara olan ilgiler de gün geçtikçe arttı. Akıllı cihazlara olan ilginin gün geçtikçe artması ile akıllı telefon pazarı da kızışmaya başladı. Üreticiler, yenilik uğruna akıllı telefonlarına gerekli gereksiz birçok özellik ekledi. Hem de sırf akıllı telefon pazarında daha çok ilgi çekebilmek için.

Tercih Edilen Telefon Oranları

Geçtiğimiz yıl Asya bölgesinde yapılan bir araştırmada, Asya bölgesinde kullanılan akıllı telefon oranları araştırılmıştı. Ve bu araştırmada, Android birinciliği %73’lük oranla kazandı. Android in arkasından, IOS %25.5’lik oran ile ikinciliğe kavuşmuştu. Bu değerler, 2015 yılının 2. Yarısında düzenlenen bir araştırmadan elde edilen sonuçlara göre düzenlenmiştir.

Android Liderliğe Koşuyor!

Takvimler 2016 yılını gösterdiğinde, bu araştırma tekrar düzenlendi ve sonuç hayrete düşürdü. Akıllı telefon pazarının, çok büyük bir şekilde hacmini arttırdığını söylemiştik. Fakat uzmanlar, bu artışın hep orantılı bir şekilde olduğu konusunda hemfikirdi. Yani hiçbir üretici, diğerinden daha fazla bir artış göstermeden. Fakat 2016 yılında yapılan araştırmada, Asya bölgesinde Android in kullanıcı oranını %3 arttırdığı gçrüldü. Android in artış sağlaması, Apple ın kullanıcı kaybetmesine neden oldu ve Apple da %3’lük bir oranda kullanıcı kaybına uğradı.

IOS’a Neler Oluyor?

Gelişen teknoloji ile birlikte kullanıcıların Android işletim sistemli telefonlara geçiş yapması ise; oldukça düşündürücü oldu. Çünkü Android e geçen kullanıcıların büyük bir çoğunluğu, eski IOS kullanıcılarından oluşuyor.