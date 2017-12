iPhone SE Hayal Kırıklığı Yarattı

Uzun süredir merak ile beklenen iPhone SE, çıktı! Fakat ne kullanıcıların beklediği gibi oldu, ne de Apple ın! Bilindiği gibi iPhone SE, yeni model bir akıllı telefon olmasına rağmen, eski model olan kardeşi iPhone 5 ve iPhone 5 S e benziyor. Durumun böyle olması, birçok kullanıcının canını sıktı. Çünkü bilindiği gibi, Apple iPhone 6 ile bambaşka bir tasarım çizgisi yakalamıştı. Yeni çıkan iPhone SE ise; Apple ın iPhone 6 ile yakaladığı yeni tasarım çizgisinden, bir nebze bile nasibini almamıştı. Çünkü yeni çıkan iPhone SE, kasa olarak adeta iPhone 5 ve iPhone 5 S in aynısıydı. Durumun böyle olması, birçok kullanıcı tarafından yoğun bir şekilde eleştirildi. Çünkü insanlar, binlerce Türk Lirası vererek sahip olabildikleri akıllı telefonlarının, birkaç model önceki kasaya sahip olmasını istemiyordu. Bilindiği gibi iPhone SE, içerik olarak oldukça tatmin edici bir şekilde kullanıcılara sunuldu. Fakat iPhone SE, piyasaya çıktıktan sonra yapılan testlerde, yeni çıkan iPhone SE nin sadece kasa olarak değil, içerik olarak da kardeşlerine oldukça benzediği görüldü. Gözler önüne serilen tüm gerçekler düşünüldüğünde; Apple ın yeni çıkardığı akıllı telefon modeli, iPhone SE için çok fazla emek harcamadığı düşünülüyor. Böyle düşünenler haksız da sayılmaz! Çünkü Apple, yeni çıkarttığı telefonu iPhone SE için herhangi bir tasarım süreci geçirmedi ve bu tasarım için herhangi başka bir maliyet harcamadı ve elinde bulunan iPhone 5 ve iPhone 5 S in kasalarını kullandı. Başta da belirtmiştik çoğu kişinin bu durumdan memnun olmadığını! Her boşluğu fırsata çeviren Çinliler, iPhone SE için de kolları sıvadı.

Çinlilerden iPhone SE ye Destek!

Çoğu kullanıcı, iPhone SE de kullanılan kasanın oldukça eskidiğini düşünüyordu. Ta ki Çinliler, iPhone SE kasa sorununa el atana dek. Çinliler, çoğu kullanıcının yeni çıkan iPhone SE nin kasasından memnun olmadığının farkındaydı ve bu sorunu kendi yaptıkları kasa ile çözdüler. Çinliler, 4 inç’lik ekrana sahip olan iPhone SE modeline, birebir uyacak bir kasa tasarladılar. Hem de bu kasa, iPhone 6 ve iPhone 6 S ile büyük benzerlik içerisinde! Birçok kişi, sahip olduğu iPhone SE akıllı telefonunun kasasını, Çinlilerin yaptığı kasa ile değiştirdi. Fakat uyarmakta fayda var! Kasalar işinde oldukça usta bir kişi tarafından bile, yaklaşık olarak 2 saatte değiştiriliyor ve kasa ele alındığında iPhone 6 ve iPhone 6 S de olduğu kadar kaliteli hissettirmiyor.

Yeni Kasanın Kötü Yanları

Bu duruma sevinenleri oldukça üzecek bir haber ise şu; kasa değişiminden sonra Apple, telefonlarına verdiği garantiyi iptal ediyor. Ve belirtmek gerekir, kasa oldukça iyi tasarlanmış olmasına rağmen, parçalar ile tam uyum sağlamadığı için bazı zamanlar iPhone üzerinde bulunan tuşlara basmak oldukça zorlaşıyor!