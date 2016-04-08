Her şey akıllanıyor: Akıllı Bardak

Akıllı Bardak

Teknolojinin günden güne hızlı bir şekilde gelişmesi ile neredeyse hayatımızda yer edinen çoğu cihazın, akıllıları çıkmaya başladı. Öncelikle akıllı telefon lar ile hayatımıza, bambaşka bir bakış açısı geldi. İnsanlar artık neredeyse tüm işlerini, akıllı telefon larından halledebiliyor. Hal böyle olunca piyasada yoğun bir akıllı telefon savaşı bulunuyor. İnsanların tüm işlerini akıllı telefon larından, bir parmak ile halletmeleri, oldukça hoşlarına gitti ve bu teknoloji, çok kısa bir zamanda, hayal bile edilemeyecek noktalara geldi. Bugün hali hazırda onlarca firmanın ürettiği akıllı telefon lar, A’dan Z’ye her türlü kullanıcıya, kolaylık ile ulaşabiliyor. Akıllı telefon lardan sonra hayatımıza, akıllı saatler girdi. Akıllı saatler in iddiası; akıllı telefon ların yaptıkları tüm eylemleri kendilerinin de gerçekleştirebildiği yönünde idi. Tabi ki öncelik ile akıllı saatler ile akıllı telefon unuzun, birbiri ile iletişim içinde olması gerekiyordu. Hal böyle olunca insanlar günlük hayatta aksesuar olarak kullandığı saatleri, akıllı telefon aksesuarları olarak görmeye başladı ve kelimenin tam anlamı ile akıllı saatler, akıllı telefon lar kadar ilgi görmedi. Akıllı telefon lar ve akıllı saatler den sonra geçtiğimiz günlerde teknoloji devi Samsung, akıllı lens teknolojisinin patentini aldığını dünyaya duyurdu.

Samsung Akıllı Lens Teknolojisi