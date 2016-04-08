Her şey akıllanıyor: Akıllı Bardak

Akıllı Bardak
Teknolojinin günden güne hızlı bir şekilde gelişmesi ile neredeyse hayatımızda yer edinen çoğu cihazın, akıllıları çıkmaya başladı. Öncelikle akıllı telefon lar ile hayatımıza, bambaşka bir bakış açısı geldi. İnsanlar artık neredeyse tüm işlerini, akıllı telefon larından halledebiliyor. Hal böyle olunca piyasada yoğun bir akıllı telefon savaşı bulunuyor. İnsanların tüm işlerini akıllı telefon larından, bir parmak ile halletmeleri, oldukça hoşlarına gitti ve bu teknoloji, çok kısa bir zamanda, hayal bile edilemeyecek noktalara geldi. Bugün hali hazırda onlarca firmanın ürettiği akıllı telefon lar, A’dan Z’ye her türlü kullanıcıya, kolaylık ile ulaşabiliyor. Akıllı telefon lardan sonra hayatımıza, akıllı saatler girdi. Akıllı saatler in iddiası; akıllı telefon ların yaptıkları tüm eylemleri kendilerinin de gerçekleştirebildiği yönünde idi. Tabi ki öncelik ile akıllı saatler ile akıllı telefon unuzun, birbiri ile iletişim içinde olması gerekiyordu. Hal böyle olunca insanlar günlük hayatta aksesuar olarak kullandığı saatleri, akıllı telefon aksesuarları olarak görmeye başladı ve kelimenin tam anlamı ile akıllı saatler, akıllı telefon lar kadar ilgi görmedi. Akıllı telefon lar ve akıllı saatler den sonra geçtiğimiz günlerde teknoloji devi Samsung, akıllı lens teknolojisinin patentini aldığını dünyaya duyurdu.
Samsung Akıllı Lens Teknolojisi
Samsung, akıllı lens teknolojisini GearLink olarak isimlendirmişti ve Samsung un iddiasına göre akıllı lens, geleceğin teknolojisine atılacak son bir adımdı. Akıllı lens, henüz üretilip, piyasaya sunulmamasına rağmen, teknoloji severlerden büyük ilgi topladı. Akıllı lens lerin Samsung un da dediği gibi geleceğin teknolojisine atılacak son adım olup, olmayacağı tartışılır, fakat akıllı lens şokunu atlatamadan hayatımıza bir de akıllı bardak girdi. Başta da belirttiğimiz gibi yavaş yavaş günlük kullandığımız cihaz ve eşyaların yerini, akıllıları almaya başladı. Durumun böyle olması, bugünlerde çoğu insanı mutlu etse de klasiklerin her zaman yerinin ayrı olduğu, asla unutulmamalı! Akıllı bardak kardeşleri gibi isminden de anlaşılacağı üzere; bazı faliyetlerini teknolojik şekilde gerçekleştiriyor. Bu teknolojik faliyetlerin arasında; bardak içerisindeki sıvıların ısıtılıp, soğutulması da var. Bunun yeni bir teknoloji olmadığını, sizlerden duyar gibiyiz! Fakat akıllı bardak ın marifetleri, bununla sınırlı değil. Akıllı bardak içerisine koyduğunuz sıvıları, istediğiniz sıcaklık derecesinde sabit bir şekilde tutabiliyor! Hem de bunu yaparken, ister akıllı bardak ın üzerindeki tuşları kullanıyorsunuz, ister akıllı cep telefonlarınızı yani Android ya da IOS işletim sistemli telefonunuzu. Akıllı bardak ı uzaktan istediğiniz gibi yönlendirebiliyorsunuz! Akıllı bardak aynı zamanda kendi kendine, kablosuz bir şekilde, 5 saatte tam şarja ulaşırken, kablolu bir şekilde de tam şarja, iki buçuk saatte ulaşabiliyor. Akıllı bardak ın, ilk olarak piyasaya 350 mililitre ve 400 mililitre seçenekleri ile sunulacağı öğrenildi.