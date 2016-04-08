iPhone SE Satış Oranları

iPhone SE Satış Oranı

Geçtiğimiz dönemlerde Apple, çıkarttığı yeni cihazı iPhone SE ile akıllı telefon pazarına bomba gibi girmişti. Apple ın uzun süre sonra akıllı telefon larda küçülmeye gitmesi, o günlerde çok ses getirmişti. Fakat çoğu kişi, telefonun harici bir hafıza kartı desteğinin olmamasından oldukça şikayetçiydi. Çünkü gelişen teknoloji ile iPhone SE satış a sunulan en düşük versiyonunda 16 gb saklama alanına sahip olması, kullanıcıları memnun etmemişti. Apple ın akıllı telefon pazarındaki çoğu rakibi, akıllı telefon larını harici bir hafıza kart desteği ile pazara sunuyor. Hal böyle olunca Apple severler de iPhone lardaki saklama alanını beğenmiyor. Neyse ki Apple, iPhone SE nin 32 gb’lık versiyonunu da satışa sürdü.

iPhone SE özellikleri