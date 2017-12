iPhone 5SE Hakkında Şaşırtan Gerçek!

İnsanların satın almak için sıraya girdiği, Apple ürünü iPhone SE nin gerçek maliyeti ortaya çıktı. Maliyeti öğrenenler, kulaklarına inanamadı. Bilindiği gibi her akıllı telefon çıktığı andan itibaren, tabiri caizse çeşitli işkencelere tabi tutuluyor. Bu işkencelere, telefonun içini açıp, parçalarına bakmak da dahil. Apple ın yeni akıllı cihazı iPhone SE nin içi açıldığında, çıkan parçaların tahmini bir fiyatı çıkarıldı. Çıkan fiyat ise; duyanları şaşkına döndürdü. Bilindiği gibi Apple, yıllardır kelimenin tam anlamı ile akıllı telefon pazarının liderliğini, elinde bulunduruyor. Apple bu başarısının sırrını, ürettiği kaliteli cihazlarına bağlıyor. Fakat bu kaliteli cihazlar adeta, piyasadaki en astronomik fiyatlı cihazlar oluyor. Peki Apple gerçekten, bu astronomik fiyat etiketlerini hak ediyor mu? Bilindiği gibi Apple, yeni çıkarttığı akıllı telefonu iPhone SE için yeni bir kasa tasarımına gitmedi ve hali hazırda elinde barındırdığı, iPhone 5 ve iPhone 5 S in kasalarını kullandı. Hal böyle olunca Apple, kasa tasarımı ya da kasa kalıpları için herhangi bir ek maliyet sarf etmedi. Fakat telefon yine de bir Apple klasiği olarak, oldukça pahalı bir fiyat etiketi ile kullanıcılara sunuldu. Bu durumdan şikayetçi olan çoğu kullanıcı, telefonun gerçek maliyetlerinin araştırılmasını istedi. iPhone SE, şu an yurtdışında yaklaşık, 400 Amerikan Dolarlık satış etiketi ile sahiplerini bekliyor. iPhone SE nin ülkemizdeki satış fiyatı ise; yaklaşık olarak, 2 bin Türk Lirası. Geçtiğimiz günlerde testlerde; telefonun adeta kalpleri, yani iç birimleri teker teker gün yüzüne çıkarılmıştı. Birkaç kişi, iPhone SE maliyeti ni hesaplamak isteyince, şok bir manzara ile karşı karşıya kaldılar. iPhone SE maliyeti ni hesaplayan kişiler, ilk önce telefonun parçalarının birçok Apple cihazında kullanıldığını fark etti. iPhone SE nin kasası, zaten iPhone 5 ve iPhone 5 S ile aynı. Fakat iPhone SE nin iç malzemelerinin de kardeşleri ile aynı olması, büyük şaşkınlık yarattı. Apple, iPhone SE de neredeyse hiç kafa yormamış ve maliyet harcamamış! Apple adeta elinde bulunan parçaları bir araya, lego oynar gibi getirerek, yeni bir akıllı telefon ortaya sunmuş. iPhone SE maliyeti için bir araya gelen kişiler, telefonun yaklaşık maliyetinin 156.30 Amerikan Doları olduğunu hesapladı. Üretim maliyetlerinin de göz önünde bulundurulduğunda iPhone SE maliyeti, yaklaşık olarak 160 Amerikan Doları olarak belirlendi. iPhone SE maliyeti ni öğrenenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi. iPhone SE, günümüz dolar kuru ile ülkemizde, yaklaşık 454 Türk Lirasına imal ediliyor!