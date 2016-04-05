Huawei, Honor 6 Plus ile Adından Söz Ettiriyor

Huawei Honor 6 Plus
Son günlerde Çinliler, akıllı telefon pazarında kendilerini iyiden iyiye belli etmeye başladı. Çinliler yaptığı çoğu ürün ile önyargıları yıkarak, yepyeni işlere imza attıklarını gösterdiler! Hatta geçtiğimiz dönemlerde Çinlilerin tanıttığı yeni telefon, görenleri hayrete düşürdü. Çünkü tanıtılan akıllı telefon, sahip olduğu teknolojik kaplama nedeni ile çizilmelere karşı adeta bir kalkan oluşturuyordu. Buna inanmayıp telefonu çeşitli testlere tabi tutan kişiler, telefonun hiçbir şekilde çizilmediğini görünce, işi bir adım daha ileri götürüp, teknolojik kaplamaya sahip telefonu matkap ile çizip, delmeye çalıştı. Fakat durum bir farklılık göstermedi! Huawei de geçtiğimiz dönemlerde çıkarttığı telefonu, Honor 6 Plus ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bilindiği gibi benzer kalite ve daha düşük fiyat prensibi, artık neredeyse tüm Çinliler tarafından benimsendi. Fakat seçiminizi yaparken çok dikkatli olmalısınız! Çünkü üst kalite bir malzemenin muadilini yapıp, daha ucuza satan Çinliler, muadilin de muadilini yapınca; işler biraz içerisinden çıkılmaz bir hale geliyor. Buna benzer olaylar, aksiyon kamerada karşımıza çıkmıştı. Fakat Huawei Honor 6 Plus fiyat ı ile adeta akıllı telefon severleri büyüledi. Huawei Honor 6 Plus fiyat ı ile çıktığı ilk günden beri büyük ses getirdi.
Huawei honor 6 plus fiyatı
Huawei Honor 6 Plus Türkiye de ne kadara satılıyor derseniz? Huawei Honor 6 Plus Türkiye de yaklaşık, 1200 Türk Lirasına alıcı buluyor. Huawei Honor 6 Plus fiyat ı göz önünde tutulduğunda, Huawei Honor 6 Plus Türkiye de oldukça fazla satış sayısı yakalayacak denebilir. Huawei Honor 6 Plus inceleme mizde, oldukça dikkat çeken detaylara tanık olduk. Huawei Honor 6 Plus inceleme mizde ilk olarak; akıllı telefonun arkasında bulunan 2 adet kamera dikkatimizi çekti ve kameralarının ikisinin de aynı anda kullanılabilindiğini öğrendik. Bilindiği gibi HTC One M8 de de çift kamera ile karşılaşmıştık, fakat HTC One M8 kameraların ikisini de aynı anda kullanmamıza izin vermiyordu. HTC One M8 den sonra Huawei Honor 6 Plus ın, kameraların ikisinin de aynı anda kullanılmasına izin vermesi, oldukça şaşırtıcı oldu. Huawei Honor 6 Plus inceleme mizde, aynı zamanda şu detaylarda gözümüzden kaçmadı; Huawei Honor 6 Plus 5.5 inç’lik ekran boyutu ile göz doldurdu ve sahip olduğu, 16 ya da 32 gb’lık saklama alanının yanında, bir de 128 gb hafıza kartı desteği sunması, akıllı telefon kullanıcılarının içini rahatlattı. Huawei Honor 6 Plus inceleme mizde, 2 adet başarılı 8 megapiksellik arka kamera da dikkatlerimizden kaçmadı.