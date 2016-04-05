Akıllı Telefona Farklı Bakış: LG G4

Akıllı cep telefonu pazarı, gün geçtikçe kızışıyor. Samsung ve Apple, tartışmasız akıllı cep telefonu pazarı nın bayrağını elinde barındırıyor. Fakat LG de yaptıkları ile Samsung ve Apple ın gerisinde kalmıyor. Pazarın bu kadar rekabet içerisinde olması, sürekli olarak yeni akıllı telefonlar ın pazara sunulmasını sağlıyor. Hal böyle olunca; akıllı cep telefonu pazarı nda, her bütçeye göre akıllı telefonlar bulunuyor. Rekabetin olması, akıllı cep telefonu pazarı nda birçok yeniliğin olmasını sağlıyor. LG de geçtiğimiz dönemde çıkarttığı G4 isimli akıllı cep telefonu ile akıllı cep telefonu pazarı na bambaşka bir bakış açısı getirdi. Bilindiği gibi akıllı telefonlar, sürekli olarak ellerin üzerinde durduğu için yapıldığı malzeme çok önemlidir ve geçtiğimiz dönemde de bunu kanıtlar nitelikte olaylar ile karşılaştık. Piyasaya sürülen akıllı telefonlar dan plastik kasalı olanlar, kullanıma bağlı olarak gün geçtikçe boya soyulmalarına ve kasa erimelerine neden oldu. Yapılan araştırmalara göre; insan eli ile en iyi uyum sağlayan şey yine bir deri. LG de bu düşünceden yola çıkmış olacak ki; ürettiği G4 isimli akıllı telefonunun ergonomik şekilde ele oturması için LG G4 ün arka kasasını tamamen, deriden imal etmiş. LG nin G4 model isimli akıllı cihazının arka bölümünün tamamen deriden imal edilmesi, LG G4 isimli akıllı telefona, şüphesiz ki bambaşka bir hava katıyor. LG G4, tanıtıldığı ilk günden beri birçok tartışmaya neden oldu. Çünkü LG G4 de rakiplerinde olan; kablosuz şarj, parmak okuma ya da suya karşı dayanıklılık gibi özellikler yoktu. LG G4 de bu özelliklerin olmaması, kullanıcılar tarafından büyük tepki toplamıştı. Fakat LG G4, sahip olduğu şık deri tasarım ile rakipleri Samsung, Apple , HTC gibi markalardan bir adım önde. Aynı zamanda LG G4, oldukça başarılı bir işletim sistemi yani ara yüzüne sahip. Özellikle sıradan olmaktan hoşlanmayan kişiler için oldukça uygun olan LG G4 deri ve kavisli arka kasa kapağı ile rakiplerinden bambaşka bir tarz sergiliyor. Aynı zamanda belirtmekte fayda görüyoruz. LG G4 deri ve kavisli bir tasarıma sahip dedik, fakat LG G4 te kullanılan deri, suni deri olarak isimlendirilen derilerden değil! Tamamen gerçek ve doğal deri! Aynı zamanda LG G4 deri renk seçeneklerini de kullanıcılarına sunuyor.