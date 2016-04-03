iPhone Suya Dayanıklı Mı?

Apple ın iPhone 5 SE yi tanıtması ile birçok tartışma ve iddia, ortaya atıldı. Teknolojinin hızla ilerlemesi, bir yıl içerisinde birden fazla akıllı cep telefonu nun kullanıcılar ile buluşmasını sağlıyor. Fakat çıkan yeni akıllı cep telefonları, ne kadar kullanışlı veya ne kadar sağlam? iFixit takımı, yeni çıkan iPhone 5 SE yi kendi tamir edilebilme testine sokarak, yeni iPhone 5 SE yi paramparça etmişlerdi. Ve iFixit takımı yeni çıkan iPhone 5 SE yi, 10 üzerinden 6 puan ile testten ayırmışlardı.
iPhone suya dayanıklımı?
Bir kişi iFixit takımının tamir edilebilme testini yeterli bulmamış olacak ki; 3 adet iPhone u, su testi ne tabi tutmuş ve bu anları an be an kaydedip, video paylaşım sitelerinden birinde bu videoyu yayınlamış. Sonuçlar ise, çok şaşırtıcı! iPhone ları teste sokan kişi, test için iPhone 5 S, iPhone 5 SE ve iPhone 6 S i seçmiş. 3 ayrı kaba su dolduran kişi, daha sonra telefonların zamanlayıcılarını başlatarak, telefonları suyun içerisine bırakıyor. Sonuçlar ise; gerçekten çok şaşırtıcı! 3 ayrı kap içerisine bırakılan iPhone lar içlerine su dolmasına rağmen, çalışmaya devam ediyor. Fakat iPhone 5 S kullanıcılarının dikkat etmesi lazım! Çünkü iPhone 5 S, testten sonra kullanılamaz hale geliyor ve iPhone 5 S suyun içerisinde, sadece 6 dakika dayanabiliyor. iPhone 5 SE ve iPhone 6 S de ise bu sonuç, çok şaşırtıcı. iPhone 5 S den sonra ilk bozulma sinyalleri veren iPhone, yeni çıkan iPhone 5 SE oluyor. Fakat iPhone su içerisinde, 25 dakika boyunca çalışmaya devam ediyor. Son olarak iPhone 6 S, 30 dakika boyunca su içerisinde, hiçbir farklı tepki vermeden çalışmaya devam ediyor ve 30. dakikada teste son veriliyor. Şimdi test dışarıda! Sudan çıkarılan iPhone ların, su almayan kısmı kalmaması için dışarıda iyice sallanıyor. Fakat iPhone 6 S şaşırtıcı bir şekilde, çalışmaya devam ediyor. Su içerisinde 25 dakika dayanan ve sonra kapanan iPhone 5 SE ise; açma tuşuna basıldığında, hiçbir sorun yaratmadan açılıyor ve eskisi gibi çalışmaya devam ediyor! Testten en düşük notu ise; iPhone 5 S alıyor. iPhone 5 S; hem su içerisinde çok az bir süre dayanabiliyor, hem de su testi nden sonra iPhone 5 S, tamamen kullanılamaz hale geliyor!