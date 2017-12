iPhone 7 Sürpriz Mi Yapacak?

iPhone 7 Daha İnce

Geçtiğimiz dönemlerde dünyaya tanıtılan yeni iPhone 5 SE, özellikle Apple hayranları arasında büyük tartışma yaratmıştı. Nedeni ise; yeni çıkan iPhone 5 SE nin saklama alanıydı. Kullanıcılar, yeni iPhone 5 SE de sunulan saklama alanından, hiç memnun değillerdi. Haksız da sayılmazlardı, gelişen teknoloji ile birlikte artık akıllı cep telefonlarından en önemli kriterlerden biri de saklama alanıydı. Yeni iPhone 5 SE de sunulan 16 gb’lık saklama alanının, çoğu kullanıcıya yetmeyeceği oldukça açık. Özellikle Apple ın geçtiğimiz dönemlerde iPhone 6 S ile hayatımıza soktuğu LivePhotos özelliği, başlıca saklama alanı düşmanlarından biri denebilir. Neyse ki Apple, yeni iPhone 5 SE nin 64 gb saklama alanlı versiyonunu da Apple severler ile buluşturdu. Bilindiği gibi Apple ın yeni iPhone 5 SE yi tanıtmasından sonra gözler, tekrar eylül ayında çıkması beklenen yeni iPhone 7 ye döndü. Her zaman olduğu gibi yeni iPhone 7 çıkmadan önce de birçok söylenti, piyasada gezinmeye başladı. Hatta Çinliler işi bir adım daha ileriye götürüp, iPhone 7 olduğunu iddia ettikleri bir telefonun fotoğraflarını, sosyal medya ile buluşturdu. Çinlilerin sosyal medya ile paylaştığı fotoğrafta, iPhone 7 nin ekranının çerçevelere kadar büyüdü görünüyordu. Gerçek iPhone 7 nin böyle olup olmayacağı bilinmez, fakat tahminler yeni iPhone 7 nin, iPhone 6 S den daha ince bir tasarıma sahip olacağı yönünde. Bilindiği gibi Apple, iPhone 6 da oldukça ince bir tasarıma gitmişti. Fakat iPhone 6 dan sonra çıkarılan iPhone 6 S , iPhone 6 ya göre daha kalın piyasaya sürülmüştü. Apple bunun nedeninin, TouchID özelliğinde yapılan bir yenilik olduğunu açıklamıştı. Kullanılan yeni TouchID, eskisine oranla daha büyük yer kapladığı için iPhone 6 S mecburen, daha kalın bir şekilde piyasaya sunulmuştu. İddialara göre; yeni iPhone 7 de daha ince olacak. Fakat kullanıcıların aklında, bazı sorular var. Bilindiği gibi akıllı cep telefonları inceldikçe, dayanıklılıkları azalıyor! Aynı iPhone 6 S Plus da olduğu gibi. Bilindiği gibi iPhone 6 Plus ın, yamulma ve eğilme gibi problemleri vardı. Fakat Apple bunu, iPhone 6 S de daha sağlam bir malzeme kullanarak çözmüştü. O yüzden iPhone 7 daha ince bir gövde ile tanıtılırsa; kullanıcılar gönül rahatlığı ile yeni iPhone 7 sahibi olabilirler.