4.5G, nihayet ülkemizde de kullanılmaya başlandı. Bilindiği gibi 1 Nisan 2016 tarihi, ülkemizde 4.5G nin aktif olarak kullanılmaya başlandığı, ilk tarih oldu. Birçok kişi, 4.5G hakkında oldukça fazla sabırsızlık yaşıyordu. Fakat çoğu kişi; hüsrana uğradı. Çünkü akıllı telefonu olan kişiler, ya bazı hatalar yapmıştı ya da akıllı zannettikleri telefonları, 4. Jenerasyon kablosuz iletişim ağlarını, yani 4.5G yi desteklemiyordu. Evet, doğru duydunuz! Binlerce lira değerindeki çoğu akıllı telefon, ya 4.5G yi desteklemiyor ya da 4.5G teknolojisi ile tam uyumlu çalışmıyor. Herkes 4.5G ye odaklanmışken; karşılaşılan bu durum, büyük hayal kırıklığına yol açtı. Çünkü çoğu kişi, akıllı cep telefonları desteklese bile, vaat edilen 450 Mbps yerine, 100 Mbps ile yetinmek zorunda kaldı. Bunun nedeni ise; Cat 3, Cat 4, Cat 6, Cat 9, Cat 10 dan kaynaklanıyor. Peki, nedir bu numaralı cat’ler? Cat serisi, bir LTE sınıflandırmasıdır. Yani internette gezinme hızınızı belirleyen asıl şey, Cat sınıflandırmanız. Örnek vermek gerekirse; akıllı cep telefonu nuz Cat 4 modemine sahipse, internette gezinme hızınız maksimum, 150 Mbps ile sınırlı kalıyor. Eğer akıllı cep telefonu nuz Cat 6 modemine sahipse, internette gezinme hızınız maksimum, 300 Mbps ile sınırlı kalıyor. Aynı zamanda akıllı telefonlarınız Cat sınıflandırması, upload hızlarını da etkiliyor. Hal böyle olunca, insanların aklı iyice karıştı. Kullanıcılar, kullandıkları cihazların 4.5G uyumlu telefonlar olup olmadığını merak ediyor. Sizde 4.5G uyumlu telefonlar hakkında bilgi almak istiyorsanız; doğru yerdesiniz! Piyasada 4.5G teknolojisini destekleyen ve internette en hızlı gezinme imkanını sunan telefonlar; Snapdragon 820, S7 Edge, Galaxy S7 ve Exynos 8890! Bu listede yer alan cihazlar 4.5G uyumlu telefonlar dır. Listedeki cihazları, 300 Mbps maksimum gezinme hızı ile; iPhone 6 S , iPhone 6, S6 Edge , Galaxy S6 , Exynos 7420 ve Galaxy Note 5 takip ediyor. Belirttiğimiz gibi 4.5G ülkemizde, çok yeni olduğu için çoğu kişi 4.5G kavramını bile henüz doğru düzgün bilmiyor! Tüm şartları sağlayan çoğu kullanıcı ise; yaşamını sürdürdüğü bölgede, 4.5G altyapısı olmamasından şikayetçi durumda.