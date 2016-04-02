iPhone 7 Ekranı Çerçevesiz Mi Geliyor?

iPhone 7, çoğu Apple severin merak ile beklediği bir akıllı cep telefonu. Aslında ona akıllı cep telefonu demek bir hata olur, çünkü akıllı cep telefonu piyasasındaki birçok yeniliği, Apple ın hayatımıza kattığını söyleyebiliriz. Apple, bilindiği gibi piyasadaki birçok ürünü, tekelinde barındırıyor. Hal böyle olunca çoğu kişi, Apple ürünlerini satın almak için adeta sıraya giriyor. Geçtiğimiz günlerde Apple ın tanıttığı, yeni iPhone 5 SE de de aynı durum gözlendi. Çoğu kişi, ön sipariş başlar başlamaz, ilk iPhone 5 SE leri satın aldı bile. Fakat telefon çıktığından beri, tartışılan konular vardı. Yeni iPhone 5 SE nin en az 16 gb saklama alanı ile satışa sunulması, büyük tartışma yaratmıştı. Çünkü kullanıcılar, gelişen teknoloji ile birlikte 16 gb’lık saklama alanının, daha ilk haftadan dolacağını iddia ediyordu. Kullanıcılar, haksız da sayılmaz! Apple ın iPhone 6 S serisi ile kullanıcılara sunduğu, LivePhotos özelliği bilindiği gibi normal fotoğraflardan, birkaç kat daha fazla saklama alanı işgal ediyor. Durumun böyle olması, kullanıcıların isyanlarının ne kadar haklı olduğunu ortaya çıkardı. Kullanıcıların asıl korktuğu nokta ise; uzun süredir bekledikleri yeni iPhone 7 nin de en az 16 gb ile satışa sunulması oldu.

Yeni iPhone 7 ne zaman çıkacak

Bilindiği gibi sıkı Apple takipçileri, aylardır çıkacak olan yeni iPhone 7 yi merak ile bekliyor. Öğrenilene göre; yeni iPhone 7, eylül ayı gibi dünyaya tanıtılacak. Fakat her zaman olduğu gibi, tekrar telefon tanıtılmadan ortaya iddialar atılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyaya, yeni gördüğümüz bir iPhone fotoğrafı sızdırıldı ve iddialara göre bu çıkacak olan, yeni iPhone 7 idi. Sosyal medyaya sızdırılan fotoğrafta en dikkat çeken detay, iPhone 7 nin ekranının yan çerçevelere kadar büyümüş olmasıydı. Daha önceden ortaya atılan, yeni iPhone 7 çerçevesiz bir ekrana sahip olacak, iddiası da fotoğrafı destekler nitelikte oldu. Bilindiği gibi Çinliler, geçtiğimiz dönemde merakla beklenen bir otomobil, dünyaya tanıtılmadan o merakla beklenen otomobilin, oyuncak modellerini üretip, satışa çıkarmıştı ve o otomobil çıktığında görüldü ki; Çinliler, istihbaratı çok sağlam yerden ediniyorlar! Fakat çoğu kişi de sosyal medyaya sızdırılan iPhone 7 fotoğraflarının, montajlanmış olduğunu iddia etti. Gerçeği ise; bize, zaman gösterecek!