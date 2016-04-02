4.5g nedir?

4.5 G android ve iphone telefon ayarları nasıl yapılır?

4.5G nedir? 4.5G için neler yapmak gerekir? Bilindiği gibi takvimler 1 Nisan 2016’yı gösterdiğinde, 4.5G ye resmen geçiş yaptık. Uzun süredir insanlar, 4.5G telaşı ile yanıp tutuşuyordu. Şu an ülkemizde hali hazırda kullanılan sim kartlarının 3G ile uyumlu olması, ülkemizde büyük bir 4.5G altyapısı eksikliği oluşturuyordu. Çoğu kullanıcı 4.5G ne zaman gelecek soruları ile boğuşurken, yetkililer de 4.5G ye geçiş için 4.5G altyapısı ile uğraşıyordu. Çok uzak değil, sadece birkaç hafta önceden GSM operatörleri kullanıcıları, bu durum hakkında uyarmıştı. Bilindiği gibi ülkemize ithal edilen teknolojik telefonlardaki sim kartları, gittikçe küçülüyordu. Çoğu kullanıcı, ücret ödeyip yeni sim kartı almak yerine; hatlarını kestirerek, satın aldıkları teknolojik telefonlara bu kesik hatları takıp, teknolojik akıllı telefonlarını kullanıyorlardı. Fakat gözden kaçan bir nokta vardı! Sim kartını kestiren kullanıcılar, 3G uyumlu sim kartlarını kestirip, 4.5G uyumlu cep telefonları na taktırıyorlardı, bu kesik sim kartlarını. Sim kartlarını yeni sim kartları ile değiştiren kullanıcılar ise; o zamandan farkında olmadan, 4.5G uyumlu sim kartları na çoktan kavuşmuştu. Peki, 4.5G uyumlu sim kartları na sahip olmayan kullanıcıların, ne yapması gerekiyor? 4.5G uyumlu sim kartı olmayan kullanıcılar, kullandıkları GSM operatörleri nin bayilerine giderek, hatlarını makul ücretler karşılığında, 4.5G uyumlu sim kartları ile değiştirebilirler. Peki, 4.5G uyumlu sim kartı ve telefonumuz var, şimdi ne yapmalıyız? Kullandığımız GSM operatörleri nden, kısa bir mesaj atarak 4.5G abonelik işlemlerini tamamlayabiliriz.

4.5G Avantajları neler?

Ülkemizin 3G den, 4.5G ye geçmesi; yaklaşık 2 adım ileri atlamak, olarak algılandı. Fakat halen çoğu kullanıcı, 4.5G avantajları hakkında tam bir bilgiye sahip değil. Açıklamak gerekirse; 4. Jenerasyon kablosu olmayan iletişim ağları, genel olarak 4G ismi ile anılıyor. Fakat ülkemizde kullanmaya başlayacağımız teknoloji, yani 4.5G; 4G’nin de bir adım ötesi, yani LTE Advanced olarak isimlendirilen teknoloji. Genel olarak 4. Jenerasyon kablosuz iletişim ağlarının hızı, 100Mbps iken; 4.5G hızı, 300Mbps’lere kadar ulaşıyor. Yani kısaca özetlemek gerekirse; 4.5G, internette gezinme hızınızı, büyük derecede arttıracak bir teknoloji. Fakat uzmanlar kullanıcıları, bu değerlerin kağıt üzerindeki değerler olduğu hakkında uyarıyor. Uzmanlar aynı zamanda, internette gezinme hızınız ile kotanızın dolma hızının, ters orantılı olacağı hakkında siz değerli kullanıcıları uyarıyor. 4.5G ile hayatımız, artık daha kolay bir hal alacak! Özellikle cep telefonları üzerinden görüntülü konuşmalar vs gerçekleştiriyorsanız; artık hem görüntüler daha kaliteli olacak, hem de takılma ve donmalar yaşanmayacak. Yapılan araştırmaya göre; ülkemizdeki telefonların %40’ı, bu teknolojiye hazır. Sizinde bu teknolojiyi yakalamak için yapmanız gerenken, birkaç küçük işlemi tamamlamak!