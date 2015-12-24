Samsung S7 İşlemci, Depolama Ve Ram Özellikleri

Her ne kadar Samsung, bir önceki modeli olan Galaxy S6 modellerinde kendi işlemcisi olan Exynos yonga setini kullanmış olsa da, bir U dönüşüyle yeni telefonunda Qualcomm işlemcilerin kullanması kesinle seçeneklerin arasında. Söylentilere göre hali hazırda, Şirket Galaxy S7’de kullanmka için Qualcomm’un Snapdragon 820 işlemcisini test ediyor. Snapdragon 820, Snapdragon 810’a nazaran %35 daha hızlı. Aynı zamanda söylentilere göre yeni telefon Adreno 530 grafik yongası ve LP-DDR4 RAM desteği ile birlikte gelecek.

Samsung telefonlarının başında isim aid JK Shin: “ Ürünlerimizi markette rekabetçi tutabilmek için en iyi makineleri kullanmamız gerekli. İşte bu yüzden, kendi ürettiğimiz yonga setlerini kullanmayı tercih ettik. Ancak yeni Galaxy modeli için Qualcomm’un işlemcilerini kullanma çok yakınız.”

Aslında, Samsung 3GHz hızında Kyro işlemci çekirdekli Snapdragon 820 işlemcisinin üretiminde Qualcomm ile birlikte çalışmayı planlıyordu. Bu işlemciyi üretmek için birlikte bir güç oluşturabilirler.

Samsung Glaxy S7 hakkında bazı çılgınca söylentiler havada uçuşmaya başladı bile. Örneğin en fazla 4GB’lık bir RAM beklenirken Samsung’un 6GB’lık bir telefon çıkartarak yenilik yapması planlanıyor. Depolama ise Galaxy S6’da olduğu gibi 32 GB olacak gibi duruyor ancak harici hafıza kartı yuvası ise belirsizliğini koruyor. Umalım ki, Samsung bu konuda geri dönüşlerin farkına varır ve bu konu hakkında bir değişikliğe gider.