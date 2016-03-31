iPhone 5 SE Olay Yarattı!

Teknolojinin hızlı bir şekilde ilerlemesi ile 7’den 70’e herkesin cebinden, akıllı cep telefonlar fırlamaya başladı. Akıllı telefonlar ın iyiden iyiye hayatımıza girmesi ile birçok sorun da akıllı telefonlar ile beraber, aramıza katıldı. Bunlardan en ilginci ise; geçtiğimiz günlerde tanıtılan iPhone 5 SE ninki. Bilindiği gibi Apple firması, dünyaya tanıttığı yeni iPhone 5 SE nin baz versiyonunun, yani başlangıç seviyesinin, 16 gigabayt saklama alanına sahip olacağını açıklamıştı. Fakat bu bilgi, zaten tanıtımdan günler önce sosyal medyaya sızmış ve büyük tartışmalar yaratmıştı. Bundan 15 yıl öncesinde, 16 gigabayt ın bilgisayarlarda kullanıldığı düşünüldüğünde, ne kadar hızlı bir ilerleme içerisinde olduğumuz görülebilir. Evet, kullanıcılar yeni iPhone 5 SE nin en az 16 gigabayt ile satışa sunulacağını öğrendiğinde, büyük tartışmalar başlamıştı. Çünkü gelişen teknoloji ile birlikte artık uygulamalar, daha fazla yer kaplamakta, hatta telefonu satın aldığınızda neredeyse 5 gigabayt, işletim sistemi için ayrılmış durumda.

iPhone 5se özellikleri

Hal böyle olunca kullanıcıların 16 gigabayt olarak satın aldıkları akıllı telefonlar, aslında 10 gigabayt. 10 gigabayt günümüzde neredeyse; hiç yokmuş denebilecek kadar, az bir saklama alanı! Özellikle kamera teknolojilerinin akıllı telefon pazarında bir savaş aracı olarak kullanılması, kamera kabiliyetlerini günden güne artması gereken bir özellik haline dönüştürdü. Bu durum, yeni çıkan akıllı telefonlar da da büyük çözünürlükte fotoğraf çekimlerine olanak sağladı. Hal böyle olunca, çekilen fotoğraf ve videolar artık çok daha fazla saklama alanı işgal etmek zorunda kalıyor. Gözler Apple firmasına döndüğünde ise; bu durum daha da korkunç bir hal alıyor! Neden mi? Bilindiği gibi Apple, çıkarttığı iPhone 6 S isimli telefonu ile Live Photos özelliğini de tanıtmıştı. Live Photos özelliğini bilmeyenler için açıklamak gerekirse; çekilen fotoğrafların üzerine basılı tutulduğunda, o fotoğraflar adeta o anı tekrar canlandırıyor ve bir video gibi hareketli hale dönüşüyor. Hal böyle olunca Live Photos özelliği ile çekilen fotoğraflar, normal fotoğraflardan birkaç kat daha fazla saklama alanı işgal ediyor. Apple ın da yeni çıkan, iPhone 5 SE isimli telefonunu en az 16 gigabayt olarak satışa sunması, bu yüzden büyük tartışmalara neden oldu. Hatta iddialara göre; iPhone 5 SE nin 16 gigabayt olarak gelmesi, eylül ayında tanıtılması beklenen, Iphone 7 nin de en az 16 gigabayt olarak satışa sunulacağının göstergesi!