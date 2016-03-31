4.Nesil İnternet Tarayıcısı

Android işletim sistemi denilince akıllara ilk önce; işletim sisteminin, açık kaynak kodlu olması geliyor. Açık kaynak kodu kavramını biraz daha açmak gerekirse; dışarıdan müdahalelere oldukça açık bir işletim sistemi diyebiliriz. Android, 2005 yılında Google tarafından satın alınmış ve Open Handset Alliance isimli firma ile taşınabilir cihazlara uygulanmaya başlanmıştır. Android, Linux temellidir ve en önemli özelliği, ücretsiz bir sistemdir! Andorid işletim sisteminin ücretsiz olması, Google ın en büyük pazarlama stratejilerinden biridir. Çünkü Google, Android işletim sistemi ni ücretsiz yaparak, sistemin oldukça hızlı bir şekilde yaygınlaşması ve tanınmasını sağlamıştır. Andorid işletim sistemi aynı zamanda, dünya üzerinde mobil cihazlarda en çok kullanılan, işletim sistemidir. Android bu özelliğini de az önce bahsettiğimiz; Google ın ücretsiz kullanıma açma stratejisine borçludur. Sistemin ücretsiz olması, yazılımcıların da büyük ilgisini çekmiş ve konu ile ilgili fikri olan ya da olmayan herkes; Android işletim sistemi üzerinde, çalışmalar yapmaya başlamıştır. Hal böyle olunca, Android işletim sistemi nin kullanan yazılımcı sayısı da gün geçtikçe katlanarak arttı. Sistemin ücretsiz sunulması, birçok uygulamanın da oluşturulmasına sebep oldu. Android şu an dünya üzerine yaklaşık, 2 milyon uygulamaya sahiptir. Samsung firmasının da akıllı cep telefonlarında kullandığı Android işletim sistemi, günden güne popülerliğini arttırıyor. Bilindiği gibi Samsung, geçtiğimiz dönemde akıllı cep telefonlarında kullandığı internet tarayıcısı nın, 4. Neslini Samsung severler ile buluşturmuştu. 4. Nesil internet tarayıcısı, çoğumuzun görmekten bıktığı ve artık görmek de istemediği, reklam ve reklam uzantılarını engelleyen, bir özelliğe de sahipti. 4. Nesil internet tarayıcısı aynı zamanda, pop-up video oynatım gibi özellikleri de içinde barındırıyor. Etrafınızda, Samsung akıllı cep telefonu kullanıcıları var ise o kişilerden mutlaka şu sözleri duymuşsunuzdur: Şu Samsung akıllı cep telefonları iyi hoş… Fakat güncellediği uygulamaları, bir de eski model cep telefonları için yapsa..! Samsung yetkilileri, bu defa kullanıcılara kulak vermiş olacak ki; yaklaşık 2 ay önce çıkarttığı, 4. Nesil internet tarayıcısı nı eski modeller için de güncelledi! Çoğu Samsung hayranı bu duruma oldukça sevindi. Çünkü az önce de belirttiğimiz gibi, bu mesele Samsung kullanıcıları arasında, adeta kanayan bir yara!