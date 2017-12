iPhone 5S Satışları Sonlanacak

Apple : Teknoloji alanında Apple firmasının logosunun ya da marka adının duyulması, kullanıcılar üzerinde oldukça iyi bir intiba bırakmaya yetiyor. Apple firması bu başarısını, yıllardır üretip satışa çıkardığı, kaliteli cihazlara borçlu. Bilindiği gibi Apple, 90’lar sonu furyasına, Ipod isimli müzik çalar ile damgasını vurmuştu. Apple daha sonra bu başarısını, Macbook ile devam ettirip, Iphone ile en üst noktaya ulaştırmıştı. Apple firmasının ürünlerinin taklitleri, piyasada çokça yer alıyor. Bu da Apple firmasının, ürünleri ile ne kadar başarılı bir yolda olduğunun göstergesi. Apple, geçtiğimiz günlerde Iphone hayranlarını sevindiren bir tanıtım yapmıştı. O tanıtımda, yeni Iphone 5 SE isimli cep telefonu, dünyaya sunulmuştu. Firma, çoğu ülkede ön siparişlere yetişemez duruma geldi. Çoğu yabancı ülke vatandaşları, ön siparişte bulunmaları durumunda; mart ayı sonu, nisan ayı başında, yeni Iphone 5 SE lerine kavuşacak. Bu durum ülkemizde ise biraz daha farklı. Diğerlerinin eline Iphone 5 SE geçme tarihi, ülkemizin ön siparişlerinin açılma tarihi! Bu durum, çoğu Apple severi üzse de insanlar heyecanlı bir şekilde, bu tarihlerin gelmesini bekliyor. Dünyaca ünlü teknoloji devi Apple, kimi severlerini sevindirirken, kimi sevenlerini de oldukça üzdü. Çünkü Apple, tanıttığı yeni Iphone 5 SE nin piyasa sunulması ile hali hazırda satışı bulunan, Iphone 5 S in satışının durdurulacağını açıkladı. Bu haber, çoğu Apple hayranını üzdü. Çünkü bilindiği gibi Apple kaliteli ürünlerinin yanında, pahalı etiket fiyatları ile de tanınıyor. Hal böyle olunca çoğu kullanıcı, Apple ın yeniliklerini hep bir adım geriden takip ediyordu. Yani Iphone 5 SE çıktığında, Iphone 5 S in satış fiyatları düştüğü için çoğu kişi böyle bir yol izleyip, hayranı olduğu cihazları daha makul fiyatlardan satın alabiliyordu. Fakat Apple ın iPhone 5 SE nin satışa sunulması ardından, Iphone 5 S in satışını durduracağını haber vermesi; çoğu kullanıcıyı üzdü.