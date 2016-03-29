iPhone 7 Kablosuz Şarj ile Gelecek

Dünya devi teknoloji firması Apple, çıkarttığı ürünler ile adeta yıllardır teknoloji pazarında tekel haline geldi. 2000’li yılların başında Apple firması, çıkarttığı iPod isimli müzik çalar ile mp3 çalar pazarının lideri haline dönüşmüştü. Apple isimli firma, daha sonra 2006 yılında çıkarttığı Macbook isimli bilgisayarı ile piyasayı, tekrar alt üst etti. Apple, son olarak çıkarttığı; iPhone isimli akıllı cep telefonu ile adeta, akıllı cep telefonu pazarının kralı haline dönüştü. Her başarının arkasında olduğu gibi Apple da bu yola çıkarken, büyük riskler göze aldı. 2011 yılında hayata gözlerini yuman, Apple ın kurucusu Steve Paul Jobs da, IPhone isimli akıllı cep telefonu nu çıkarırken, çok çok büyük riskler göze almıştı.

iPhone 7 kablosuz şarj özelliği

Apple ın kurucusu Steve Paul Jobs, Iphone isimli akıllı cep telefonu nu piyasaya sürerken, cihazın yazılımı tam anlamı ile bitmiş değildi. Steve Paul Jobs, bu noktada çok büyük riskler alarak, eksik yazılımlı ilk Iphone u piyasaya sürdü. Fakat iPhone çıktığı ilk aylarda, rekor derecede bir satış değeri elde etti ve bu, günümüze kadar da böyle devam etti. Apple bugünlerde son olarak, iPhone 7 isimli akıllı cep telefonu nu piyasaya sunmaya hazırlanıyor. Apple firması geçtiğimiz dönemde resmi olarak tanıttığı, Iphone 5 SE modeli ile de tekrar pazara giriyor. Fakat firmanın kapalı kapılar arkasında, iPhone 7 isimli akıllı cep telefonu nu konuştuğu, herkes tarafından biliniyor. Ming-Chi Kuo isimli kişi, teknoloji pazarında yaptığı isabetli tahminler ve başarılı analizler ile tanınıyor. Ming-Chi Kuo, yaptığı paylaşımlar ile iPhone 5 SE den sonra iPhone 7 isimli akıllı cep telefonu nu, tekrar gündeme getirildi. Ming-Chi Kuo dan alınan bilgilere göre; yeni çıkacak olan iPhone 7 isimli akıllı cep telefonu nun yanında, son dönemlerde oldukça popüler hale gelen, kablosuz şarj desteği de kullanıcılara sunulacak. Yine Ming-Chi Kuo dan alınan bilgilere göre; iPhone 7, yepyeni bir ekran teknolojisi ile satışa sunulacak. Ming-Chi Kuo, teknoloji pazarında yaptığı isabetli tahminler ile tanınıyor demiştik. Ming-Chi Kuo, Apple firmasının bundan yaklaşık 2 yıl sonra, eğimli ekranlı bir akıllı telefonu satışa çıkaracağını da iddia etti. Hatta bir seviye daha ileri gidip, eğimli ekranlı telefonun isminin, iPhone 7 S olacağını söyledi. Her ne kadar Ming-Chi Kuo nun başarılı tahminler yaptığını söylesek de henüz resmi bir açıklama olmadığı için gözler tekrar, Apple a çevrildi. Fakat birçok kullanıcı, bu haberlerin doğru olmasını istiyor. Çünkü kablosuz şarjın, akıllı telefonlarda ne kadar büyük bir kullanım kolaylığı sağladığı, artık herkes tarafından bilinen bir gerçek haline dönüştü.