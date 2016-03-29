ZTE Nubia Z7 özellikleri

Akıllı cep telefonlar ının hayatımıza girmesi ile yaşamlar, bambaşka bir hal aldı. Milyonlarca insan, ceplerinde bulunan küçük cihazlar ile dünyanın bir ucundan, öbür ucuna zorluk çekmeden, saniyeler içinde ulaşıyor. Şüphesiz ki akıllı cep telefonlar ının hayatımıza girmesi ile hayatlarımız, oldukça kolaylaştı. Bilindiği gibi akıllı telefonlar, barındırdıkları birçok özellikler ile günden güne, birer parçamız haline dönüşmeye devam ediyor. Hal böyle olunca; akıllı telefon üreticileri, deyim yerinde ise her geçen dakika, yeni bir cihaz ile karşımıza çıkıyor. Akıllı telefon un hayatımıza kattığı yeniliklere, kayıtsız kalmak istemeyen kişiler de sürekli olarak yenisi çıkan modellere yetişmekte, güçlük çekiyor. Özellikle gençlerin yoğun talep gösterdiği, akıllı telefon pazarı, gün geçtikçe değer kazanmaya devam ediyor.

ZTE Nubia Z7 Teknik Özellikleri

Akıllı telefon üreticilerinin yeni ürettiği modeller, mercek altına tutulduğunda; firmaların da üretecekleri modeller hakkında, kararsız olduğu oldukça kolay anlaşılıyor. Geçtiğimiz günlerde de buna çok benzer bir olay yaşamıştık ve ünlü bir akıllı telefon üreticisi firma, gün geçtikçe büyüttüğü telefonlarını bir anda küçültmüştü. Kullanıcıların olay hakkında yorumlarının ne olacağı ise; şimdiden, merak konusu haline dönüştü. Bugün alınan telefonun yarın eskidiği, akıllı cep telefonu pazarına geçtiğimiz günlerde bir de ZTE firması katkıda bulundu. Milyonlarca kişinin severek kullandığı ZTE markalı ürünlere, bir yenisi daha eklendi. ZTE, geçtiğimiz günlerde ürün gamına bir de Nubia Z7 isimli akıllı cep telefonu nu kattı. Çoğu kullanıcı, Çin malı ürünlere önyargılı şekilde yaklaşsa da Çinliler son zamanlarda ne kadar yol kat ettiklerini, ürettiklerini ürünlerin sağlamlığı ve kalitesi ile bizlere gösteriyor. Hatta ZTE isimli firma, Çin’in Elma’sı olarak anılıyor. ZTE Nubia Z7, birçok dikkat çekici özellik ile kullanıcılara sunuldu. ZTE Nubia Z7 isimli akıllı cep telefonu, 2K çözünürlükte bir ekrana sahip ve ekran büyüklüğü de tam olarak, 5.5 inç. Kullanıcılardan büyük ilgi görmesi beklenen, NTE Nubia Z7 isimli telefon, aynı zamanda 13 megapiksellik bir arka kameraya da sahip. ZTE Nubia Z7 de selfie çılgınlığı ile günden güne önemi artan, ön kamera da unutulmamış ve Nubia Z7 5 megapiksellik bir ön kamera ile de donatılmış. ZTE Nubia Z7 aynı zamanda, 32 gigabaytlık bir saklama alanını da içinde barındırıyor. Nubia Z7 tanıtıldığı günlerde, şok denilebilecek bir fiyat ile satışa sunulmuştu.

ZTE Nubia Z7 Fiyatı

ZTE Nubia Z7, yaklaşık 300 Amerikan Dolarlık fiyat etiketi ile sınıfının en iddialı telefonları arasında yer alıyor. Bu arada söylemeden geçilmemeli, Nubia Z7 aynı zamanda çift hat desteğini de kullanıcılarına sunuyor. Bu özellik genellikle yoğun iş hayatı sürenlerin, akıllı telefonlarda aradığı en önemli özellikler arasında yer alıyor.