13 MP Kameralı Telefonlar 2016

Günümüz de en çok yeni modeli çıkan şeyler, onlar belki de. Günümüz insanları, cep telefonlarını adeta hayatlarının bir parçası haline dönüştürdü. Akıllı telefonlar, kimi zaman da çocukları oyalamak için ebeveynler tarafından kullanılan, cihazlar haline dönüşüyor. Çoğu kişi, hiç kullanmadığı özelliklere sahip olan akıllı telefonlar a binlerce lira ödeyerek, sahip oluyor. Peki, ne yapmalıyız? Dediğinizi duyar gibiyiz. Yapmanız gereken; bu teknoloji okyanusunda, işinize yarayan özellikleri belirleyip, bu özellikler doğrultusunda, seçiminizi gerçekleştirmeniz. Biz de sizler için günümüzde bir çılgınlık haline dönüşen, “Selfie” unsurunun kalplerini merceğe aldık. Yani, akıllı cep telefonlarının kameralarını!. Çoğu insan, cep telefonu alırken bu unsuru göz ardı etse de aslında günümüzde dikkat edilmesi gereken en önemli unsur; yanımızdan ayırmadığımız akıllı cep telefonları mızın, kamera özellikleri. Peki, kamera özellikleri göz önünde bulundurulduğun da hangi megapiksel değerini seçmeliyiz? Ya da güzel fotoğraflar çekmek için gerekli olan megapiksel miktarı, ne kadar olmalıdır? Bilindiği gibi sosyal medyanın hayatımızda yaygınlaşması ile milyonlarca insan, sosyal medya hesapları üzerinden, binlerce fotoğraf paylaşıyor. Yapılan araştırmalara göre; dünya üzerinde en çok, 13 mp kameralı cep telefonu kullanılıyor. Biz de sizler için 13 mp’lik telefonlar ı, popülerliklerine göre sıraladık...

Galaxy J7 (Samsung)

Listemizde ilk sırayı; Samsung firmasının çıkarttığı, Galaxy J7 isimli telefon alıyor. 13 mp’lik telefonlar listemizde ilk sırayı alan J7, ikiz sim kartı özelliği ile de özellikle, çalışan kişilerin hayatlarını kolaylaştırıyor. 5.5 inç’lik ekranı ile satışa sunulan 13 mp kameralı cep telefonu, 4.5G teknolojisini desteklemesi ile de çağımıza ayak uydurduğunu gösteriyor. Samsung firmasının, 2 yıl garanti ile satışa sunduğu 13 mp kameralı cep telefonu J7, yaklaşık bin Türk Liralık satış değeri ile listemizin ilk sırasında, yer almayı hak ediyor

ZenFone 2 Laser (Asus)

Listemizin ikinci sırasını; Asus firmasının ürettiği, ZenFone 2 Laser isimli 13 mp kameralı cep telefonu alıyor. Android işletim sistemine sahip 13 mp kameralı cep telefonu, 5.5 inç değerindeki ekran büyüklüğü ile listemizde yer kazanan, ikinci 13 mp kameralı cep telefonu oldu. Asus firmasının ürettiği, ZenFone 2 Laser isimli 13 mp kameralı cep telefonu, yaklaşık 800 Türk Liralık satış fiyatı ile vatandaşların cebini gülümsetiyor.

Xperia C5 Ultra (Sony)

Bir döneme damgasını vurmuş olan Sony firmasının ürettiği, 13 mp kameralı cep telefonu Xperia C5 Ultra, köşeli hatlı tasarımı ile dikkat çekiyor. Sony firmasının ürettiği, 13 mp kameralı cep telefonu Xperia C5 Ultra da listemizde yer alan diğer, 13 mp’lik telefonlar gibi Android işletim sistemine sahip. Listemizin son 13 mp kameralı cep telefonu olan Xperia, yaklaşık bin dört yüz Türk Liralık satış fiyatı ile kullanıcılara sunuluyor.

13 mp kameralı telefon fiyatları bu şekilde, sıra sizde! Siz de kendinize en uygun olan 13 mp’lik kameralı cep telefonunu seçerek, özendiğiniz fotoğrafları çekmeye başlayabilirsiniz.