2016'nın En Yeni Cihazları Neler?

2016'nın En Yeni Cihazları, Ocak ayının başlarında Las Vegas'ta düzenlenmiş olan fuarda CES ileri teknolojisiyle bizlere sunuluyor.

CES 2016'da beğenilere sunulan teknolojilerden bazıları görmeye alışık olduğumuz türden ürünler iken bazıları da duymadığımız, düşünemediğimiz ileriye dönük teknolojiyle karşımıza çıkıyor. İşte geleceğe ışık tutan mükemmel cihazlar..

*Kavisli Ekran Teknolojisiyle LG Size Farklıyı Sunuyor

"Rollable Display" olarak LG tarafından tanıtılan kavisli ekran teknolojisi yeni ürünler arasında en dikkat çekici ürün oluyor.

Daha önce gördüğümüz kavisli ekranların aksine oldukça esnek yapıya sahip LG Rollable Display ekran, gelecek temalı filmleri izleyerek alışık olduğumuz dijital gazete ve dergiler için önem arz etmekte.

Rollable Display ekran teknolojisi ilk olarak yeni piyasaya sürülmüş akıllı telefonlarda ve yeni televizyonlarda kullanılması tahmin ediliyor.

*LeTV Le Max (Pro)

CES 2016'nın yaptığı jestle tüm teknoloji severlerin dikkatini LeTV üzerine topladı. Qualcomm'un yeni yonga seti Snapdragon'yu (820) ilk olarak LG, HTC,Samsung imzası taşıyan telefon üzerinde görmeyi tahmin ederken Snapdragon 820'ye sahip ilk telefon LeTV oluyor.

Fuarda resmi olarak tanıtımı yapılan LeTV ilk Snapdragon 820 yoga setine sahip telefon.

*Jewel ve Elegant (Huawei Whatch)

CES 2016'da en çok göze çarpan bir diğer ürün ise elit kesime hitap eden akıllı saat modelleri. Jewel, Elegant olarak tanıtılan bu yeni ürünler teknik bakımından Huawei Whatch'a bağlı olsalar da tasarımıyla büyük ilgiyi üzerine toplamayı başardılar.

Fiyatı ve satışa sunulma tarihi kesin olarak bilinmeyen bu yeni ürünlerin sunulması bekleniliyor.

*MyFC jaq

MyFC ismiyle The Jaq tarafından tanıtılan bu yeni ürün hidrojenle çalışan taşınabilir bir şarj cihazıdır.

1800 mAh'lık güce sahip olan şarj cihazını bittiği zaman doldurmak için tek yapılması gereken şey hidrojen dolu kartuşları tekrardan doldurmaktır.

İphone 6s, Galaxy S6 akıllı telefonlarıyla uyumlu olan taşınabilir şarjı gelecek yıllarda yeni telefonlarla uyumlu olacağı tahmin ediliyor.

*Samsung'dan Akıllı Buzdolabı

CES 2016'da kendisini akıllı buzdolabıyla tanıtan samsung büyük ilgiyle karşılandı. Gardırop şeklinde olan çift kapılı buzdolabı 21.5 inçlik bir ekrana sahip. Buzdolabına yerleştirilen kameralar ile kullanıcılara avantaj sağlıyor.

Akıllı telefonlara indirilecek bir uygulama sayesinde dolap içerisinde yer alan yiyecek, içecekleri dolabın kabağını açmadan görüntüleye bileceksiniz. Bu mükemmel teknolojiyle üretilmiş buzdolabının hangi tarihlerde satışa sunulacağı henüz kesinleşmemiş...

Bu yeni teknolojik ürünler CES fuarında büyük ilgiyle karşılandı fakat ürünlerin fiyatı ve satışa sunulma tarihi belirtilmedi. Bir çok mühemdisin bir araya gelerek ürettiği bu teknolojik ürünler hemen hemen herkes tarafından büyük beğeni topladı..