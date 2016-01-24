Sosyal Medya Hesapları Aslında Birer Pazarlama Aracı

Artık günümüz çerçevesinde sosyal medya beraberinde şirketler yeni ürünleri oldukça geniş kitlelere duyurabiliyorlar ve satış potansiyellerini de önemli ölçüler de yükseltiyorlar. Bir firma ürününü gün içinde tam 10 bin kullanıcının geçtiği bölgede 10 bin kişiye sunabilir ve bu 10 bin insandan ürünü ile ilgilenmekte olan birey oranı neredeyse 2.000 oranına bile ulaşamayabilir. Ancak 350 400 bin bir beğeni rakamı olan Facebook sayfasında ürünleri tam olarak bir dakika için de 50 400 bin kişiye, 35 40 bin takipçisi bulunan bir çeşit Instagram hesabında yine ürünlerini birkaç saniye içinde 35 – 45 bin kullanıcıya duyurabiliyorlar. Bu da arzu edersiniz ki oldukça yüksek bir müşteri kitlesidir.

Ürünlerin Tanınma Oranları

Paylaşımı yapılmakta olan ürünleri beğenmekte olan bireyler, paylaşan kullanıcıları da hesaba katmaya kalkarsak yine bu ürünlerin tanıtım oranları da oldukça genişler ve bir zincirleme oluşarak pazarlama zinciri meydana gelir. Bu sayede de şirketler pazarlayacakları ürünlerini sosyal medya aracı beraberinde çok daha fazla yüksek satış rakamlarına ulaştırabilmekteler. Bunlara ek olarak bir avantajları da bulunmaktadır ve bu avantaj da örneğin sivilce ürününün tanıtımını yapıyorsalar bu sivilce ürününü normal bir biçimde sadece geniş bir kitleye tanıtabilirler. Ancak sosyal medyayı kullanarak sağlık sayfası üstünden de ürünlerini tanıttıklarında yine o ürüne talip olarak müşteri potansiyeli yükselir. Yani bu da demek oluyor ki müşterilerin ilgi alanlarına göre ürünlerini doğru bir biçimde pazarlayabiliyorlar.

En İyi Pazarlama Şirketi Google

Bu pazarlama unsurunu da en iyi yapan şirket tabiri caizse Google şirketidir. Google şirketi de bireylerin internet hareketlerini doğru bir şekilde izliyorlar. Yani arama motoruna sivilce ilacı yazan ibr kişiye çok daha farklı reklam sayfaları sunmak yerine onlara sivilce ilaçları ile ilgili reklamları sunuyorlar. Bu sayede de firmalar Google’averdikleri reklamlar ile oldukça yüksek kar oranları elde edebiliyorlar. Bunun nedeni ürünleri direkt olarak o ürünü arayanlara sunuluyor. Bu nedenle de sosyal medyanın gücü reklam konusunda oldukça yüksek oranlardadır.