Kasanın Aşırı Gürültü Yapması ve Çözümü

Her bilgisayar kullanıcısının hayalidir oldukça sessiz bir kasaya sahip olmak. Bilgisayarların sessiz bir şekilde çalışması sayesinde gürültü kirliliği önlenmiş olunur. Çünkü bilgisayarları çok uzun yıllar boyunca kullanıyoruz ve eğer kasanız ses yapıyorsa her gün bu sesi çekmek oldukça zordur. İlk olarak bilgisayarların neden ses yaptıklarına değinelim. Aslında yeni alınan bilgisayarlar dahi bir süre sonra yani kısa bir süre içinde ses, gürültü yapmaya başlayabilirler. Normal bir ses seviyesinde çalışmaları her zaman mümkün değildir. Bilgisayarların aşırı gürültü yapmasında ki en büyük sebep sürekli olarak bakımlarının doğru ve düzgün bir şekilde yapılıyor olmaması kaynaklıdır. Eğer bilgisayarlarınızın bakımlarını doğru ve düzgün bir şekilde periyodik olarak yapmazsanız aşırı ses, gürültü ile boğuşabilirsiniz.

Ses Yapan Parçalar

Kasanızın içerisinde ses yapacak birçok parça vardır. Bu parçalardan en çok gürültü yapanı işlemci üzerinde bulunan FAN parçasıdır. Bu parçanın arkasından güç kaynağınız gelmektedir. Güç kaynakları da zamanla aşırı gürültü yapmaya başlayabilirler. Yine bozulmaya yüz tutmuş hard disk parçaları da zamanla garip sesler çıkarmaya başlayabilirler. Hard disk parçasının çıkardığı ses genellikle bir demirin başka bir demire vurması gibi bir ses oluşturmaktadır ve bu sorun da hard disk içerisinde bulunan yazma kafasından kaynaklanmaktadır. Eğer hard diskinizden böyle bir ses alıyorsanız kesinlikle en kısa süre de değiştirmelisiniz çünkü aniden bozulabilir ve bir daha verilerinizi kurtaramayabilirsiniz.

Gürültü Sorunun Çözümü

Şimdi ise bu gürültü problemlerini nasıl çözeceğinize gelelim. İlk yapmanız gereken işlem fan içerisindeki toz ve kirleri temizlemek olacaktır. Kasanızın güç kablosunu çıkartın ve arkasından elinize bir elektrikli süpürge alarak içeride bulunan bütün tozu ve kiri çekin. Sonrasında yine elinize bir saç kurutma makinesi alın ve yine içeride bulunan toz ve kire aşırı basınç uygulayın. Bu basınç işlemini power deliklerinden de uygulayabilir ve güç kaynağınızın içerisindeki toz ve kiri dışarı atabilirsiniz. Sonrasında elinize bir peçete alarak fan parçanızı ve kasanızın içerisinde bulunan bütün tozu ve kiri temizleyin. Yine FAN parçasını yağlayarak da ses çıkarmasını bir nebze de olsa azaltmış olursunuz. Kasanızı tekrar toparladığınız da fark edeceksiniz ki eskisi kadar aşırı gürültü yapmıyor olacaktır.