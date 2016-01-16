Eski Sistem Bilgisayarlar İçin Püf Noktalar

Günümüz çerçevesinde eski sistem bilgisayar kullanıcıları oldukça fazla oranlardadır. Eski sistemler her daim yeni sistemlere göre, yeni uygulamalara ayak uyduramayacakları sebebi ile bazı sorunlar ortaya getirebilirler. Bu nedenle sistemlere uygulanması gereken bazı unsurlar vardır. Daha doğrusu eğer uygulanırsa çok daha fazla oranlarda verim alınabilecek fonksiyonlardır bunlar. Eski sistem kullanıcıları genellikle bilgisayarlarından tam anlamıyla verim alamamaları, yüksek ses sorunları, sürekli kasma sorunları, bazı sürücülerin sorun çıkarması problemleri, virüslerin bulaşıyor olması, kasadan aşırı ses gelmesi gibi birçok problemler doğurabiliyorlar. Bu problemlerin aralarında daha çok birbirlerinden farklı sorunlar da ekleyebilmekteyiz. Fakat temel sorunlar, kullanıcıların en çok yaşadığı problemler aslında bunlardır.

Eski Sistemler

Eğer eski tipte sistemlerde gereğinden çok daha fazla sorunlar yaşamaktaysanız bu sorunların da kesinlikle bazı çözümleri olduğunu bilmelisiniz. Eski sistem diye tabir ederek hiçbir kolaylığın olmayacağını da düşünmemelisiniz. Eski sistem kullanıcılarının ilk dikkat etmesi gereken nokta sürekli çeşitli veriler oluşturup silmemeleri gerekmektedir.

Sürekli veriler oluşturarak bazı silme işlemleri yapmamalısınız. Sürekli programlar kurmamalı ve sürekli olarak kaldırma işlemleri de yapmamalısınız. Sisteminizin kaldıramayacağı, yeni sistem anti virüs programlarını tercih etmemelisiniz.

Veriler Tamamen Silinmiyorlar

Sizlerin bilgisayarlarınızda oluşturmuş olduğunuz dosyalar, kurduğunuz yazılımlar silindikleri zaman bilgisayarınızda yani hard disk içerisinden tamamen silinmezler. Bunların her birini birer tane veri şeklinde kabul edecek olursak bu veriler silindikleri zaman parçalanırlar ve yine hard disk içerisinde saklanırlar. Sildiğiniz verilerin hiçbiri aslında tamamen silinmezler. Sildiğiniz her şey geri getirilebilecek şekilde saklanmaktadır. Bunlara ek olarak sisteminizin kaldıramayacağı bazı anti virüs programlarını da kurmamalısınız ve çok daha düşük RAM harcamakta olan ve yine daha az yer kaplamakta olan güvenlik programlarına yönelmelisiniz.

Eski tipte olan bazı sistemler her ne kadar bir bilgisayar olmuş olsalar da hiçbir zaman çökmezler, sorun çıkarmazlar gibisiniden bir algı olmamalıdır. Eski ve yeni sistemler de dahil olmak üzere sürekli bazı problemler çıkarabilirler ve bu nedenle gerekli noktalara dikkat etmeniz gerekmektedir.