Kablolu Yazıcı Kablosuz Kullanmak

Kablolu yazıcıyı Kablosuz kullanmak

Elinizde USB girişli kablolu bir yazıcı varsa, bunu küçük bir donanım sayesinde kablosuz; yani wi-fi yazıcı haline getirebilirsiniz.

Aslında bu metotla yazıcıyı, wi-fi moduna sokmak; ''yazıcıyı kablosuz ağda paylaşma'' konusunun doğrudan bir uygulamasıdır. Dolayısıyla konumuzun içeriğinde ''yazıcıyı kablosuz ağda paylaşmak'' hususu da anlatılmış olacaktır.

AMACIMIZ:

USB girişli bir yazıcıyı bilgisayara kablosuz tanıtarak; yazdırma işini kablosuz olarak yapmak.

GEREKLİ YAZILIMSAL VE DONANIMSAL EKİPMANLAR:



-USB girişli bir yazıcı

-en az bir tane USB portu olan wi-fi modem ya da router

-ağda paylaşım ayarlarını yapacağımız win7 işletim sistemli bir bilgisayar( farklı işletim sistemleri için kurulum ayarları farklı olabilir. Bu yüzden işletim sistemine uygun ayarların, ''ağda yazıcı paylaşımı'' başlığı altında araştırılması gereklidir.)

SİSTEM KURULUMU:



1- modemi ve modemin adaptörünü orijinal kutularından söküp, uygun boyuttaki bir plastik kutu içine yerleştirelim. Plastik kutu üstünde hava delikleri ve modemin USB port bağlantı yuvasını açalım. Son olarak aynı kutu içine sabitlediğimiz adaptörün AC girişi için bir ucu adaptör bağlı diğer ucu fişe takılmak üzere bir kablo ekleyip uygun şekilde kutudan çıkaralım ve kutuyu kapatalım.

2- Eğer yazıcının fiziksel yapısı izin veriyorsa, 1'inci adımdaki işlemi harici bir kutuya değil; direktyazıcının içine yapabiliriz ve modemin adaptörü için gerekli olan AC gerilim kablosunu yazıcının kendisinde bulunan AC kabloya paralel bağlayıp; yazıcının dışına ikinci bir kablo çıkarmadan da işlemi hallede biliriz. Böylece yazıcı fişe takıldığında otomatikman kablosuz özelliği de aktif olacaktır. Modem montajını yazıcının içine yapılacaksa kuruluma 4'üncü adımdan devam edin.

3- Modemi ve adaptörü yerleştirdiğimiz kutuyu yazıcının uygun bir yerine; mesela arka tarafında düz bir kısmına ve yazıcının yan taraflarına dik bir şekilde yapıştırıp sabitleyebilir-iz. Sabitleme işleminden sonra uygun bir USB kablo ile yazıcı ve ''kutu'' arasındaki bağlantıyı yapalım. Ardından yazıcı ve kutuyu fişe takalım.

4- Bilgisayardan kutu içindeki modeme bağlanalım ve modemin dahili IP'sini bilgisayarın bağlanacağı olası başka modemlerin IP'leriyle çakışmaması için özgün bir IP ile değiştirelim. Örneğin modemin IP'si 192.168.2.1 ise bunu 192.168.2.99 olarak değiştirebiliriz. Ayrıca modemin SSID'sine yani kablosuz ağ listemizde görünen adına yazıcının adını verebiliriz.

5- Şimdi bilgisayara yazıcıyı tanıtacağız. İlk önce kablolu olarak yazıcıyı bilgisayara USB kablo ile bağlayıp yazıcının kurulumunu yapıyoruz.

6- Yazıcı ile bilgisayarın kablolu bağlantısını kesip; yazıcı ile kutunun bağlantısını yapıyoruz ve bilgisayardan kutu içindeki modeme bağlanıyoruz. Bu esnada modemimizin varsayılan ağ geçidinin 192.168.2.99 olduğunu kabul edelim( varsayılan ağ geçidi aynı zamanda modemin yerel IP'si demektir.)

7- bilgisayarımızdan ''yazıcı ekle, yerel yazıcı ekle, yeni bağlantı noktası oluştur'' deyip seçim olarak ''Standart/ TCP/IP Port'' sekmesini işaretliyoruz ve ileri diyoruz. ''Ana bilgisayar adı ve ya IP adresi'' sekmesine varsayılan ağ geçidi yani modemimizin IP'sini yazıyoruz( örneğin 192.168.2.99) ve ileri diyoruz.

8- Windows bu aşamada otomatik algılama yapacaktır ve algılama bittikten sonra ''Standart'' isimli bir sekme görünecektir bu sekmenin yanındaki kutuyu seçip ''Generik Network Card'' sekmesini seçiyoruz. Bu aşamada sürücü modeli algılanıyor uyarısı çıkacaktır, bekliyoruz.

9- Karşımıza gelen listeden yazıcımızın marka ve modelini seçip ileri diyoruz.

10- ''yüklü sürücüyü kullan''ı seçiyoruz ve ileri diyoruz.

11- isteğe bağlı olarak yazıcıya isim verebiliriz(örneğin wi-fi yazıcı) ve ileri deyip yazıcınınyüklenmesini bekliyoruz.

12- Yazıcının paylaşım ayarları,konum ve açıklama gibi bilgilerini isteğe bağlı ayarlaya biliriz. Tercihen konum olarak ağ klasöründeki paylaşım klasörünün adresini buraya yazabiliriz (Örneğin, \bilgisayarımuser). Açıklama kısmına ''kablosuz yazıcı'' gibi isteğe bağlı bir açıklama girebiliriz.

13- Son olarak ileri ve son diyerek işlemi sonlandırıyoruz.

Tüm bu işlemlerden sonra yazıcıya eklediğimiz modeme kablosuz bağlanarak, yazdırma işlemlerini gerçekleştire biliriz. Yazdırma yapacağımız zaman wi-fi özelliği kazandırdığımız yazıcının ismini seçmeyi unutmamalıyız.