Phishing Keylogger Stealer Zararlıları Nedir? Amaçları Nelerdir ve Nasıl Silinirler?

Günümüzde bilgisayar virüsleri oldukça yüksek rakamlardadır ve bu virüslerin de birbirinden farklı türevleri bulunmaktadır ve bu türevleri ile ayrılabilen virüsler incelenmektedirler. Bilgisayar virüsleri denildiğinde eğer bilgisayara zarar veren bir yazılım var ise buna temel bazda virüs diyebilmekteyiz. Ancak bu virüs kendi içerisinde amaçlarına göre de sıfatlandırılmaktadır. Örneğin bir virüs arka planda kötü niyetli kişiye bilgi, veri aktarıyorsa buna Truva atı diyebiliyoruz. Yine eğer kötü niyetli kişiye bilgisayarı kontrol etme imkanı tanıyorsa bu virüs Truva atıdır. Truva atı virüsleri en sık kullanılan virüsler arasında bulunmamaktadırlar. Sık kullanılan virüslerden birisi reklam virüsleridir.

Keylogger Virüsleri

Eğer bir virüs bilgisayarınız içerisinde sadece klavyeden basılan tuşları kayıt ediyor ve kötü niyetli kişiye rapor ediyorsa bilin ki bu virüs keyloggerdir. Keylogger virüslerinin amaçları adından da anlayabileceğiniz gibi key log etmektir. Yani basılan tuşlarının bir kaydını oluşturarak kötü niyetli kişiye hızlı bir şekilde aktarmaktadır. Keyloggerler genel olarak kayıt ettikleri verileri kötü niyetli kişiye mail yolu ile aktarılırlar. Kötü niyetli kişiler bir mail adresi oluşturmuşlardır ve bu mail adresine hızlı bir şekilde verileri gönderilmektedir. Bazen de bu mail adresine veriler belirli zaman periyotlarında gönderilebilmektedir. Örneğin gün içerisinde 3 kez veya 10 dakika da bir log gönderme gibi türevlere çevrilebilmektedir.

Phishingler

Yine phishinglere gelecek olursak phishingler de bir web sitenin kopyasıdır dersek yeridir. Phishingler sayesinde kullanıcılara girmek istedikleri web sitenin kopyasını açtırırlar. Bu web siteye girdiğiniz zaman da kullanıcı adı ve şifre paneline herhangi bir kullanıcı adı veya şifre girerseniz kötü niyetli kişilere ulaşır ve kötü niyetli kişiler de bu verilerinizi ele geçirmiş olurlar. Bütün bu zararlılardan korunabilmeniz için yine sağlam bir anti virüs yazılımına ihtiyacınız vardır. Anti virüs yazılımı olarak da sizlere Avira veya ESET gibi anti virüs yazılımlarını önerebiliriz. Bu anti virüs yazılımlarının içerilerinde anti – phishing gibi özellikler vardır. Zaman içerisinde anti virüs yazılımları da bu virüslerin türevlerini tespit etmiş ve bu türevlere göre de özellikler sunmaya başlamışlardır.