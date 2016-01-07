İnternete Bağlanamıyor musunuz? Çözümünüz Burada!

Günümüz çerçevesinde internet kullanıcılarının oranları oldukça yüksek rakamları bulmaktadır. Yine bilgisayar kullanıcılarının neredeyse %85’i internet bağlantısına sahipler ve internet ile yapabildiklerimizin bir sınırı yok. Özellikle de birçok kullanıcı internet bağlantısı üzerinden bireysel bankacılık işlemleri yapıyorlar, web siteler de editörlük hizmeti sunuyorlar ve bazen de bir şirketin yetkili personeli olarak internet aracılığı ile uzaktan yardım verebiliyorlar. İşte bu gibi durumlar da internet bağlantısı kesildiği takdir de bu kullanıcıların resmen hayatları durabilmektedir. İnternet bağlantısı sorunları da oldukça fazla faktörlere bağlanabildiği için sıradan bir kullanıcının internet bağlantı sorununu çözebilmesi aslında o kadar da kolay bir işlem değildir.

Bilgisayarınızı Tanıyın

Aslında internet bağlantısı sorunlarını çözebilmenin en iyi yolu kullandığınız bilgisayarı iyi tanımaktan geçmektedir. Eğer internet bağlantınız koptuysa şu adımları kontrol etmelisiniz;

Fiziksel olarak evinizde bulunan ADSL kablolarını kontrolü yapılmalıdır

İnternet bağlantı sorunu giderme yazılımını devreye sokmalı ve herhangi bir sorun var ise tespitini yaparak çözmesini sağlamalıyız

DNS ayarlarımızı kontrol etmeli ve varsayılan DNS ayarlarımızı devreye sokmalıyız.

Son olarak ADSL Servis Sağlayıcısı ile görüşmeliyiz

Yukarı da saymış olduğumuz bütün unsurları kontrol ettikten sonra internetiniz ile ilgili bütün problemleri analiz etmelisiniz. İlk yapmanız gereken işlem fiziksel anlamda evinizdeki bağlantı kablolarını kontrol etmek olacaktır. Bu kablolardan biri çıkmış olabilir veya birisi kopmuş olabilir. Diğer işleminiz de Denetim masası aracını kullanarak internet bağlantı sorun giderici hizmetini devreye sokmak olacaktır bu hizmet ile bağlantı sorunlarının taramalarını yapabilirsiniz. Sonrasında yine eğer bağlantınız gelmiyorsa DNS ayarlarınızı kontrol etmelisiniz. Bazen siz değiştirmeseniz de bazı virüsler DNS ayarlarınızı değiştirebilmektedir ve bu da oldukça önemli sorunlara yol açmaktadır. Bunlara ek olarak internet sürücünüzü kontrol etmeli ve gerekirse yeniden yüklemelisiniz. Bazen internet sürücünüz doğru bir şekilde yüklenmediğinden dolayı da bağlantınız ara sıra kesilebilmektedir. Yine son olarak eğer hiçbir şekilde bağlantı alamıyorsanız ADSL Servis Sağlayıcı’nız ile görüşmelisiniz. Size en hızlı çözümü onlar sunacaktırlar. Büyük ihtimalle de sorunu uzaktan çözemezlerse bir arıza kaydı oluşturacaklardır ve evinize en kısa süre de ekipler gelecek ve arızayı tamir edeceklerdir.