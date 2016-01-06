Online Bireysel Bankacılık İşlemlerinde Dikkat Edin!

Günümüzde gelişen internet teknolojileri sayesinde insanlar rahatlıkla internetten kredi kartları ile alışverişler gerçekleştirebiliyorlar ve daha birçok farklı alanlarda bu kartlarını kullanabiliyorlar. Örnek vermek gerekirse yine bir otel de rezervasyon ayırtacağımız zaman kredi kartımız ile uzaktan rahatlıkla parayı gönderebiliyoruz. Sonrasında da yine rahatlıkla bankamızın resmi web sitesine girerek bireysel bankacılık sekmesinden bilgilerimizi girerek giriş yapabiliyoruz. Giriş yaptıktan sonra da bütün taksitlerimizi, ekstrelerimizi, limit işlemlerimizi ve daha birçok işlemlerimizi rahatlıkla yönetebiliyoruz. Özellikle de bireysel bankacılık ile farklı bankalara havale işlemleri yapabiliyoruz ve bu işlemler sonucunda da gönlümüz son derece rahat oluyor fakat ortada büyük bir sorun var.

Her 10 Bilgisayardan 3’ü Virüslü

Günümüzde kredi kartlarını online olarak kullanan her 10 bilgisayardan 3’ünde arka planda çalışan virüsler bulunuyor. Bu virüsler arka planda çalışarak sizin kredi kartı bilgilerinizi rahatlıkla öğrenebiliyorlar. Kredi kartı bilgilerinizden ziyade bireysel bankacılık işlemleri için gereken bilgileri de öğrenerek kötü niyetli kişilere aktarabiliyorlar. Trojan dediğimiz bu virüsler daha birçok işlemleri arka planda sizin ruhunuz duymadan rahatlıkla gerçekleştirebiliyorlar ve maalesef kullanıcılar bu gibi virüslere karşı son derece bilgisiz durumdalar. Sadece virüsler değil daha birçok phishing benzeri dolandırıcılık yöntemleri de mevcuttur. Bu phishing olayını biraz daha açmaya kalkarsak size sahte bir web sitesi göstererek verilerinizi yine rahatlıkla çalabiliyorlar.

Havale İşlemlerinde

Örnek vermek gerekirse siz bir web siteye girdiğiniz ve bir ürünü araştırıyorsunuz. Bu ürün hakkında çeşitli web siteler de kullanıcı yorumlarına bakıyorsunuz. Tam bu esnada bir tane kullanıcının üründen çok memnun kaldığını yarı fiyatına da “şu” web sitesinden satın alabileceğinizi belirtiyor. “şu” diyerek göstermiş olduğum yazıda link var yani siz o linke tıklıyorsunuz ve o siteye bağlandığınızda ve ürünü satın almak istediğinizde karşınıza bankanız çıkıyor ve sizde bankanıza girerek havale işlemi gerçekleştireceksiniz. Siz bankanıza giriş yaptığınız zaman bütün bilgileriniz kötü niyetli kullanıcılara gidiyor. Peki nasıl oldu bu? Kötü niyetli kişiler tamamen bankanızın tasarımında bir web site oluşturdular ve bankanızın adına benzer bir alan adı ile sizi kandırdılar. Maalesef günümüzde yüzlerce kişi phishing yöntemlerine kurban gitmektedir. Bu yüzden mutlaka bilgisayarınızda çok güçlü bir anti virüs yazılımı bulunmalı ve bu yazılımın anti phishing fonksiyonu da olmalıdır. Ancak bu şekilde hem trojanlardan hem de phishing yöntemlerinden korunabilirsiniz.