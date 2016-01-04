En İyi Ücretsiz Wordpress Temaları

Profesyonel gibi görünen ücretsiz temaların birçoğu canlı demo da göründüğü gibi olmayabiliyor. Tema sahibi Premium özelliği ekleyerek ücretsiz temanın özelliklerini kısıtlıyor. Bu da sizi temayı satın almaya zorluyor. Eğer çok yüksek hedefleriniz varsa ve tasarıma önem veriyorsanız mutlaka Premium tema satın almalısınız. Sizler için basit ancak kaliteli ücretsiz Wordpress temalarını araştırdık. Bir tema araştırırken sadece tasarımına bakmak doğru değildir. Temanın mobil uyumu, seo özellikleri ve adsense bağlantısı da bakmak gereken diğer kriterlerdir.

1- Mansar

Wordpress.org sitesine konulmuş kaliteli ücretsiz bir temadır. Son trend temalara uygun sade bir yapısı vardır.

2- Mh-Magazine Lite

Portal ve çok kategorili siteler için uygun şık ve sade bir temadır. Temanın ücretsiz ve tasarımının şık olması artı yönleri olarak gösterilebilir.

3- Point

Yine çok tutulan gözde sitelerin temalarına benzer bir tema olan Point Adsense kullanıcıları için kullanışlıdır. Gerek tasarımı gerekse içerik yerleşimi açısından gayet kullanışlıdır.

4- Musica

Siteye gelen ziyaretçilerin yorulmadan gezebilmesi için tasarlanmış mobil uyumlu şık bir temadır. Bu tema ile aklınızdaki website projelerinin birçoğu gerçekleştirebilirsiniz.

5- Gadgetry

Manşet yazılarına önem veren bir tema ve tasarımı gayet hoştur. Yazılarını kolaylıkla kategorilendirip ziyaretçilerinize güzel bir şekilde sunabilirsiniz.

6- Corporate

Adı üstünde kurumsal bir yapısı olan şirketler için reklam ve tanıtıcı bir tema olan Corporate kurumsal olmayan siteler içinde kullanılabilir. Kişisel web siteleri için uygundur. Kodlarında sayfanın hızlı açılmasına özen gösterilmiştir.

7- Gopress

Temanın kullanışlılığı ve özelliklerinin yanında site sahibi için yönetimi kolay olması yeni başlayanlar için avantajlıdır. Wordpress’e ilk defa adımızı atıyorsanız Gopress sizler için kullanışlıdır.

8- Abox

Abox kullanışlı ve sade yapısı ile hem yönetimi kolay hem de ziyaretçiyi yormayacak bir tasarıma sahip. Adsense ve diğer özel reklamlar için optimize edilmiş kategori sayısı az olan siteler için uygundur.tem

En iyi 8 ücretsiz Wordpress temalarını sizler için sıraladık. Daha fazla ücretsiz ve profesyonel görünümlü tema bulabilirsiniz. Ancak yukarıdakilere benzer temaları tekrardan listemize almadık.