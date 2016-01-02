Samsung Galaxy S7 Teknik Özellikleri ve Çıkış Tarihi

Samsung galaxy s7 çıkış tarihi

Galaxy S7 Apple İphone 6S ve 6S+ modelini çıkarmaya başladığında bilgileri sızdırılmaya başlanmıştı. İki marka birbirleriyle kıyasıya rekabet halinde olduklarında Apple yeni model tanıtırken Samsung yeni üreteceği model hakkında bilgiler sızdırmaya başlıyor. Ya da Samsung yeni akıllı telefon modelini tanıtmaya başladığında Apple piyasaya süreceği akıllı telefon hakkında bilgileri basına sızdırıyor. Samsung Galaxy S7 2016 yılında görücüye çıkacak. Tam olarak hangi tarihte tanıtılacağı konusunda iki görüş var. Birinci görüş Samsung Ocak ayının 19’unda akıllı telefonu tanıtabilir. Diğer bir görüş ise Şubat 22’sinde Akıllı telefon Fuarında tanıtım yapabilir. 2. Seçenek biraz daha kuvvetle muhtemeldir.

Samsung Galaxy S7 Teknik Özellikleri

Samsung Galaxy S7 ile iddialı bir teknoloji ile karşımıza çıkıyor. Satışlarını iki kat artırmak isteyen Samsung yeni teknolojilerle geliyor. Özellikle işlemci de ve pil ömründe yapılan yenilikler kullanıcıların ilgisini çekecektir.

İşlemci: 2016 yılında görücüye çıkacak olan Snapdragon 820 S7 ile kendini gösterecek. Snapdragon 820 rakiplerine göre en iyi performansı gösteren işletim sistemidir.

Ekran: 4K ekran çözünürlülüğü teknolojisi kullanılmasıyla beraber UHD görüntü teknolojisi kullanılacaktır. Ayrıca Samsung Turtle Glass ekran teknolojisini yeni modelinde kullanacaktır. Bu teknolojinin patenti Samsung’a aittir.

Kamera: Ön kamera 16 MP iken Arka kamera 5 MP olacaktır.

Kasa: Apple’ı örnek alıp kasayı sağlamlaştırmaya çalışan Samsung Magnezyum alaşımlı ince bir kasa üretiyor. Düşmelere karşı önemli bir önlem alınmıştır.

Pil ömrü: Samsung yeni teknolojisi pil ömrünü artırıyor.

Android 5.1.1 sürümünün kullanılacağı cihazda 4 GB Ram vardır. Cihazın 5.7 inç ve 5.1 inç iki modelinin çıkacağı görüşü hakimdir. Bunun yanında Samsung katlanabilir ekran teknolojisi ile bombayı patlatmaya hazırlanabiliyor. Akıllı telefonu katlayarak cebimize koyabileceğimiz teknoloji S7 ile elimizde olabilir. Bu teknoloji daha önce Akıllı telefon fuarlarında tanıtılmıştır.

Apple telefonlarda olduğu gibi dokunmatik ekran artık dokunma sertliğini ayırabilecek. Galaxy S7 dokunma sertliğine göre farklı hamleler yapabilecek. Tasarımı konusunda farklı görüşler hakim olsa da S6 modeline benzer daha ince bir telefon karşımıza çıkacaktır.